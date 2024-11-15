Путин и Шольц поговорят впервые за 2 года: СМИ узнали детали

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Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц и российский диктатор Владимир Путин сегодня, 15 ноября, могут провести первый за два года телефонный разговор. Как передает портал "Комментарии", об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Bloomberg.
Владимир Путин и Олаф Шольц. Фото из открытых источников
Стоит отметить, разговоры о готовности канцлера Германии поговорить с хозяином Кремля в последнее время значительно активизировались.
Олаф Шольц заявил, что готов поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. На слова немецкого лидера отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что Москва не получила сигналов от Берлина по поводу разговора между лидерами Германии и России.
По словам спикера Кремля, Путин готов к диалогу с канцлером Германии.
Читайте также на портале "Комментарии" — ни о каких переговорах о войне в Украине без участия официального Киева не может быть. Также страны Евросоюза и дальше должны помогать украинскому народу против агрессии РФ. Об этом говорится в заявлении канцлера Германии Олафа Шольца.
Глава немецкого правительства заявил, что есть один хорошо известный принцип, с которым соглашаются практически все – ничего об Украине без Украины. Так должно быть и дальше. Об этом нельзя договориться через головы украинцев. Поэтому, подчеркнул канцлер Германии, должно быть очень-очень четко, что мы обсуждаем все, что необходимо для будущего с этой точки зрения.
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