Путин и Шольц поговорят впервые за 2 года: СМИ узнали детали

Канцлер Германии Олаф Шольц и российский диктатор Владимир Путин сегодня, 15 ноября, могут провести первый за два года телефонный разговор. Как передает портал "Комментарии", об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Bloomberg.

Владимир Путин и Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Стоит отметить, разговоры о готовности канцлера Германии поговорить с хозяином Кремля в последнее время значительно активизировались.

Олаф Шольц заявил, что готов поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. На слова немецкого лидера отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что Москва не получила сигналов от Берлина по поводу разговора между лидерами Германии и России.

"Какой-то подготовки сейчас пока не ведется. Никаких сигналов мы не получали. Если они говорят, что какие-то сигналы пойдут, то их нужно дождаться. Пока не было никаких", — сказал Песков.

По словам спикера Кремля, Путин готов к диалогу с канцлером Германии.

Читайте также на портале "Комментарии" — ни о каких переговорах о войне в Украине без участия официального Киева не может быть. Также страны Евросоюза и дальше должны помогать украинскому народу против агрессии РФ. Об этом говорится в заявлении канцлера Германии Олафа Шольца.

Глава немецкого правительства заявил, что есть один хорошо известный принцип, с которым соглашаются практически все – ничего об Украине без Украины. Так должно быть и дальше. Об этом нельзя договориться через головы украинцев. Поэтому, подчеркнул канцлер Германии, должно быть очень-очень четко, что мы обсуждаем все, что необходимо для будущего с этой точки зрения.



