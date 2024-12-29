Путин и...: Кто еще хочет оставить Украину без света этой зимой

Министерство иностранных дел Украины жестко отреагировало на заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможном прекращении поставок электроэнергии нашей стране. В МИДе отмечают, что такие угрозы выглядят как поддержка российского диктатора Владимира Путина. Украина напомнила, что покупает электроэнергию, а не получает ее бесплатно и призвала Европейскую Комиссию вмешаться в ситуацию. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Роберт Фицо и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Украинский МИД решительно осудил заявления словацкого премьера Роберта Фицо, пригрозившего прекратить поставки электроэнергии в Украину. В ведомстве отмечают, что такие действия только играют на руку Кремля, поскольку создают дополнительные вызовы для украинской энергетической системы, которая уже понесла значительные убытки от российской агрессии.

Бессмысленными угрозами отключить Украине покупаемую ею электроэнергию, а не получающую в подарок, Премьер-министр Роберт Фицо фактически становится на одну сторону с российским диктатором. Сейчас это единственные два деятеля в мире, которые угрожают оставить украинцев зимой без света, — говорится в сообщении.

Украина подчеркнула, что импорт электроэнергии стал вынужденным из-за оккупации россиянами Запорожской АЭС и постоянных обстрелов критической инфраструктуры. МИД также обратил внимание на то, что Словакия является частью европейского энергорынка и должна соблюдать общие правила.

Убеждены, что в интересах словацкого народа правительство Словакии должно работать с соседями и всей Европой ради диверсификации поставок энергоресурсов, в частности уже сейчас договариваться о поставках газа из США, а не надеяться на продолжение зависимости от России и политики вытеснения американских и других энергоресурсов из Европы. Призываем Европейскую Комиссию во взаимодействии с ENTSO-E отреагировать на словацкие угрозы произвольных решений, – добавили в МИД Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможном прекращении поставок электроэнергии Украине, если после 1 января 2025 года не будет продлен транзит газа, не несет существенной угрозы энергообеспечению Украины.