Российский диктатор Владимир Путин попал в список величайших неудачников 2024 года от Politico. Также в списке оказались премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сирийский диктатор Башар Асад и два европейских лидера - Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание Politico подвело итоги 2024 года и опубликовало список самых больших неудачников. Одно из мест занял российский диктатор Владимир Путин, имеющий проблемы с "перегретой экономикой" РФ, а также претерпел несколько унижений в этом году.

"Кто-нибудь помнит обещание президента России Владимира Путина покорить Украину в ходе трехдневной спецоперации? Что ж, в 2024 году это продолжалось плохо, поскольку Украина не только сдерживала нападения России, но и захватила кусок российской территории во время наступления на Курскую область", — пишет Politico.

Издание указывает, что 2024 год стал совсем не идеальным для России. Путин с падением режима Асада потерял свою точку опоры в Сирии и путь в Африку. Кроме того, в конце года Путин должен был извиняться за сбитый азербайджанский пассажирский самолет.

Среди неудачников года Politico также называет "лучшего друга Путина в Европе", премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Долговременное правление Орбана, продолжающееся в Венгрии уже 14 лет, столкнулось с серьезными экономическими проблемами и ростом инфляции. Кроме того, у Орбана есть также политические проблемы – его главный конкурент Петер Мадьяр, стремительно поднялся в рейтингах и готов бросить вызов Орбану на выборах 2026 года.

Издание еще одним неудачником называет Башара Асада, который "закончил год позором" из-за побега из Сирии и был вынужден искать убежища в России, подобно тому, как это сделал Янукович в 2014 году. Кроме того, его жена планирует подать на развод и покинуть Москву.

Также Politico назвало неудачниками года канцлера Германии Олафа Шольца и президент Франции Эмманюэля Макрона. Первый был вынужден объявить досрочные выборы после распада правящей коалиции, что приведет, вероятно, к потере канцлерства. Второй потерпел поражение собственной партии на выборах в Европейский парламент, а также рост крайних левых и ультраправых партий во Франции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Путина серьезно унизили. Что теперь должен сделать российский диктатор.

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