Путин хочет загнать Украину в ловушку: названа большая опасность от переговоров в Стамбуле

Российский диктатор Владимир Путин предложил Украине провести мирные переговоры 15 мая в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично прибыть на встречу. Впрочем, эта инициатива может оказаться очередной ловушкой со стороны Кремля, убежден военный эксперт и военнослужащий Сил терробороны ВСУ Александр Мусиенко.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Он отметил, что даже если встреча состоится, война на этом не завершится. Кремль, по его словам, не заинтересован в подлинном прекращении боевых действий, а лишь пытается выиграть время и повлиять на международное сообщество.

Мусиенко объяснил, что Путину невыгодно принимать какие-либо решения сразу, особенно на старте переговоров. Его цель – затянуть процесс, создать иллюзию миротворчества, а также продемонстрировать, что именно Россия диктует условия. Кроме того, Москва стремится повлиять на западные страны, создав впечатление, что она идет на уступки, и поэтому санкционное давление нужно снизить. В случае срыва переговоров Кремль предположительно обвинит Украину в нежелании договариваться.

Украина же, по словам эксперта, считает возможным начало переговоров только в нескольких условиях: прекращение огня минимум на 30 дней и усиление санкционного и военного давления со стороны Запада. Между тем, Россия не прекращает боевых действий и готовит новое летнее наступление, в частности на Донетчине. Пока идут разговоры о переговорах, война продолжается и враг не останавливается.

Как уже писали "Комментарии", после того, как Украина и ЕС выдвинули РФ прямое требование согласиться на 30-дневное перемирие. Представитель главного дипломатического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что "Мероприятие добивается 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с РФ".