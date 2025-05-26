Путин бросает Трампу вызов: названа страшная цель ударов РФ по Украине

Российский диктатор Владимир Путин активно проверяет реакцию Дональда Трампа на агрессивные действия Кремля и не ограничивается лишь атаками против Украины, утверждает журналист и политический аналитик Виталий Портников. В частности, он высказался о последних событиях, связанных с российскими ударами 24–25 мая.

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По его словам, Путин действует как опытный террорист — методично испытывает Запад и лично американского президента на готовность реагировать на новые вызовы. Отсутствие четкой позиции со стороны Трампа после масштабной атаки на Украину лишь поощряет Кремль к дальнейшей эскалации.

"Очевидно, что Путин сейчас тестирует Трампа на безразличие. Когда в Украине гибнут люди, тот говорит о "сострадании", но на самом деле молчит. Публично обсуждает парады и тарифы. Это типичный подход бизнесмена, которому политическое видение заменяет экономический интерес", — подчеркнул Портников.

Аналитик отмечает: если реакция США снова будет отсутствовать, российский лидер воспримет это как согласие на дальнейший шантаж и насилие. По словам Портникова, Трамп, возможно, избегает публичной конфронтации с Путиным, чтобы сохранить потенциальные договоренности с Россией, имеющие подозрительный экономический подтекст.

Он также предостерег, что эта тактика Кремля не ограничится Украиной. В перспективе Путин может перенести "тест на безразличие" и на территорию стран-членов НАТО. Россия и Китай уже совместно работают над тем, чтобы ограничить влияние США в Европе и Азии.

"Комментарии" уже писали, что последние массированные удары, нанесенные Российской Федерацией по территории Украины, воспринимаются не только как очередной шаг эскалации войны, но и как демонстративный жест попрания западного мира. Более того, некоторые европейские политики видят в этих действиях личное пренебрежение к президенту США Дональду Трампу, который активно комментировал российско-украинское противостояние и обещал повлиять на ход конфликта в случае возвращения к власти.