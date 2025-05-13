США могут нанести мощный удар по оборонному сектору России, усилив санкционное давление и перекрыв доступ к критически важным ресурсам — в частности, танталу. Этот редкий металл является ключевым элементом для производства высокотехнологичного оружия, которое Россия активно использует в войне против Украины.

Санкции против РФ. Фото: Reuters

Как сообщает военный обозреватель Дэвид Акс в материале The Telegraph, тантал широко применяется в производстве электронных компонентов — в частности, конденсаторов для ракетных систем, танков, дронов и систем связи. Производство этих элементов невозможно без импортного тантала, основными поставщиками которого являются Китай, Бразилия и Демократическая Республика.

В настоящее время поставки сокращаются из-за западных санкций, а Россия оказалась зависимой от внешних источников.

Аналитическая компания Frontelligence Insight отмечает, что российский военно-промышленный комплекс испытывает серьезные трудности с производством нового оружия. Дефицит тантала — один из ключевых факторов этого упадка.

Попытки закупить сырье в Китае оказались безуспешными — из-за низкого качества материала. Вместе с тем, Россия все чаще проигрывает борьбу за преимущество в воздухе, уступая украинским беспилотникам, которые не только качественнее, но и многочисленнее.

Напомним, "Комментарии" писали, что европейские лидеры, выставлявшие путинскому режиму ультиматумы, готовы подождать до возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Турции, прежде чем подталкивать США к введению новых санкций против Москвы.