Путешествия-2020: МОЗ обновил список стран красной и зеленой зон

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран в зеленой и красной зонах. Обновленные данные опубликовали на сайте Минздрава.

В красную зону попадают государства, в которых показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения является выше, чем в Украине (392,6).

Так, всего в красной зоне оказались 44 страны. Среди них Чехия, Швейцария, Австрия, Бельгия, Франция, Грузия, Польша, Италия, Хорватия, Венгрия, Болгария, Нидерланды, Словакия, Румыния, США, Великобритания, Швеция, Испания.

Среди стран из зеленой зоны оказались Германия, Греция, Молдова, Россия, Беларусь, Канада, Норвегия, Израиль, Казахстан, Малайзия, Турция, Китай и другие.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине могут ввести жесткий карантин.

"Позиция правительства неизменна — карантин выходного дня будет. Кроме того, высказано мнение, что это определенная подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучились цифры, этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом — 20-25 декабря", — отметил мэр Ивано-Франковска.

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