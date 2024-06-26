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Путешествие по Германии: как покупать билеты и не разоряться

Проездной за 49 евро в Германии: обзор условий и дополнительных скидок

26 июня 2024, 15:39
Автор:
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Черновалова Кристина
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Германия предлагает уникальные решения для путешественников, желающих изучить страну без лишних расходов. Одним из таких решений является проездной билет за 49 евро, который позволяет безлимитно путешествовать по большинству регионов страны. Этот билет, однако, не включает скоростные поезда, что, впрочем, не умаляет его привлекательности среди экономных путешественников.

Путешествие по Германии: как покупать билеты и не разоряться

Путешествие по Германии: как покупать билеты и не разоряться

В дополнение к универсальному проездному, Deutsche Bahn предлагает ряд специальных тарифов, которые позволяют существенно сократить расходы на путешествия. Например, тарифы Sparpreis начинаются всего от 21,9 евро за путешествие на расстояние до 250 километров, что делает их идеальным вариантом для коротких поездок. Для длительных маршрутов предусмотрены билеты по цене от 23,9 евро.

Также стоит отметить региональные предложения, такие как Bayern-Ticket и Schönes-Wochenende-Ticket. Bayern-Ticket позволяет неограниченное количество поездок в течение одного дня по Баварии за 27 евро для одного взрослого, при этом каждый дополнительный взрослый платит лишь 9 евро, а дети до 15 лет путешествуют бесплатно. Schönes-Wochenende-Ticket предлагает аналогичные условия для путешествий по всей Германии в выходные дни.

Для тех, кто путешествует часто, может быть выгодной покупка BahnCard, которая предоставляет скидки до 50% на все виды билетов, включая Sparpreis. BahnCard 100 предлагает неограниченное путешествие без необходимости покупки отдельных билетов, что идеально подходит для тех, кто живет на колесах.

Важно также использовать современные инструменты и сервисы для покупки билетов, такие как Omio, Trainline и RailEurope, которые предлагают удобный доступ к специальным предложениям и скидкам.



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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/k-zekonomiti-poyizdkah-nimechchini-marshruti-1719304390.html
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