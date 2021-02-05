Пудрик заявил о попытках контрабандистов дискредитировать его и таможню

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Станислав Молчанов
Заместитель руководителя Одесской таможни Денис Пудрик заявил о попытках контрабандистов дискредитировать его. По его словам, следующим шагом может стать попытка возбуждение уголовного производства против него. Об этом Пудрик написал на своей странице в Facebook.
Денис Пудрик - фото РБК-Украина
Он также утверждает, что для этого "заинтересованные лица" даже запустили мощную информационную кампанию, в которой задействовали немало механизмов для манипуляции общественным мнением. По словам Пудрика, за ним и его семьей незаконно следят, шлют угрозы и "приветствия".
Он также сообщил, что это далеко не первая и точно не последняя из подобных кампаний.
Напомним, в 2020 году Одесской таможней было обеспечено перечисление в госбюджет почти 41, 5 млрд грн. Несмотря на пандемию коронавируса, этот показатель превысил таможенные поступления 2019 на 2, 5 млрд грн или более чем 36 млн долл. США.
Самыми резонансными случаями выявления одесскими таможенниками контрабанды в прошлом году стали — попытки незаконного ввоза 750 кг каптагона (психостимуляторов), стоимость его на "черном" рынке составляет 840 млн грн (ноябрь 2020), попытки незаконного ввоза 112 кг кокаина в порту "Южный", стоимость наркотика на "черном" рынке составляет почти 500 млн грн (сентябрь 2020), попытка ввоза в Одесский порт 16 тонн сигарет на 20 млн грн (ноябрь 2020).
Также, как сообщало издание "РБК-Украина", 18 декабря Одесская таможня совместно с управлением собственной безопасности Гостаможслужбы обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары на сумму более 10 млн грн.
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