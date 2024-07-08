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Проводников ОУН и УПА планируют перезахоронить в Украине: где и зачем

Проводников ОУН и УПА планируют перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище.

8 июля 2024, 21:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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  Организации украинских националистов Евгения Коновальца и Степана Бандеру могут перезахоронить в Киевской области на Национальном военном мемориальном кладбище. О такой возможности рассказал заместитель директора госучреждения "Национальное военное мемориальное кладбище" Ярослав Старущенко в интервью "Главкому".

Проводников ОУН и УПА планируют перезахоронить в Украине: где и зачем

Степан Бандера и Евгений Коновалец (фото из открытых источников)

"У нас есть такие намерения. Планируем перенести останки тела одного из представителей ОУН-УПА на территорию Национального мемориального военного кладбища", – заявил Старущенко.

Однако существуют некоторые проблемы, поскольку большинство родственников Степана Бандеры проживают за границей и опасаются, что его могилу могут осквернить вандалы. Несмотря на то, что кладбище оснащено охраной и системами видеонаблюдения, родственники знаменитых украинцев сомневаются, что это сможет помешать вандалам, которые намерены попрать память борцов за независимость Украины.

Старущенко добавил, что если семьи выдающихся украинцев согласятся на перезахоронение, Украина сделает все возможное, чтобы обеспечить надежную защиту могилам проводников ОУН-УПА.

Напомним, что "Комментарии" писали об этой идее уже не в первый раз. в 2021 году в Офисе Президента рассматривали такую возможность устроить перезахоронение знаменитого украинского националиста Степана Бандеры непосредственно на территории Украины. Могила Бандеры находится в немецком городе Мюнхен. Именно поэтому неудивительно, что по сообщению инсайдеров, инициатором идеи перезахоронения лидера националистов выступает посол Украины в Германии Андрей Мельник. Считается, что у дипломата есть ответы на большинство проблемных юридических и практических вопросов, которые могут возникнуть в процессе.



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Источник: https://glavcom.ua/interviews/natsionalnij-memorialnij-vijskovij-tsvintar-pid-kijevom-koho-i-koli-khovatimut-ekskljuzivni-detali-1008511.html
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