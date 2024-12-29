Провал российской пропаганды: правда об украинском пилоте

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Черновалова Кристина
Российские пропагандистские СМИ заявили, что в Курской области якобы пленили украинского пилота. Воздушные силы Вооруженных сил Украины официально опровергли эту информацию, отметив, что все украинские летчики продолжают выполнять свои задачи.
Российские СМИ распространили фейк о пленении украинского летчика
В сообщении командования отметили, что подобные фейки являются частью информационной войны. Враг регулярно распространяет подобные выдумки, чтобы повлиять на моральный дух украинских военных и посеять панику среди населения. Они используют эти материалы для манипуляций на международной арене.
В командовании также отметили, что вражеские СМИ часто добавляют в такие фейки постановочные видео "допросов" военных, якобы попавших в плен. Этот инструмент используют, чтобы сломать веру украинцев в победу и деморализовать армию. В то же время этот конкретный случай не имеет никакого основания, ведь подтверждений или доказательств так и не предоставили.
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