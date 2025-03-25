Провал переговоров: почему РФ и США так и не приняли совместное заявление

Несмотря на большие ожидания Россия и США так и не приняли совместное заявление по итогам очередного раунда переговоров в Саудовской Аравии. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов заявил, что это произошло якобы из-за позиции Украины.

Переговоры в Саудовской Аравии. Фото: из открытых источников

"Совместное заявление по итогам консультаций России и США в Эр-Рияде не было принято из-за позиции Украины", — утверждает Чижов, фактически отказавшись предоставить детали.

Отметим, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что содержание переговоров в Саудовской Аравии не будет обнародоваться, поскольку это технические консультации.

Также в интервью российским пропагандистам Дмитрий Песков заявил, что пока в планах нет разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, при необходимости он будет быстро организован. Главный рупор Кремля отверг возможность встречи представителей США, России и Украины. Пока это даже не обсуждается.

Напомним, ранее ряд СМИ писали, что, проведя более 12 часов за столом переговоров в понедельник, США и Россия сделают совместное заявление по их итогам в 10 утра 25 марта.

"Заявление должно быть обнародовано в 4 утра по Вашингтону, округ Колумбия, и в 11 утра по Москве (10 утра по Киеву – ред.), сообщили два источника", – отмечало издание CBS News.

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