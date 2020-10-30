Противостояние Зеленского и КСУ: что будет дальше

Президент Украины Владимир Зеленский в открытую начал войну с Конституционным судом Украины по решению о закрытии е-деклараций чиновников. "Комментарии" узнали у экспертов, что это значит для страны, и кто и против кого играет резонансными судебными решениями, и чем это может закончиться.

"Каких-то массовых волнений ждать не стоит"

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков уверен, что ни о какой остановке "антикоррупционных реформ" в связи со скандальным решением Конституционного Суда речи не идет.

"Потому что нельзя остановить то, что и так прочно увязло в болоте, – поясняет эксперт. – По сути, КСУ сформулировал юридическим языком, что судьи у нас должны быть кастой жрецов, которые все свои вопросы, включая контроль за деятельностью, должны решать в своем же кругу. Но по факту так оно и есть, только сейчас это предлагается узаконить. А попутно КСУ декриминализовал незаконное обогащение, что, между прочим, полностью соответствует европейской практике, где за подобные экономические преступление полагается не срок на зоне, а штраф с конфискацией. И это было бы вполне действенно для отечественных коррупционеров, отличающихся патологической жадностью".

Но в жизни коррупционеров, по мнению Александра Кочетков, ничего не изменится – как не трогали до этого решения КСУ, так не будут трогать и после.

"Каких-то массовых волнений это не вызовет – люди уже не верят в справедливость и впадают в политическую апатию, что продемонстрировала рекордно низкая явка на местных выборах, – считает аналитик. – Во внешней политике потрясений тоже не ожидается. Потому что, в отличие от внутренних вызовов, на внешние президент Зеленский реагирует незамедлительно – и чрезвычайно внимательно улавливает пожелания наших западных партнеров".

"Между решениями и действиями власти — пропасть"

По мнению кандидата политических наук, политического эксперта Дмитрия Гаврилюка, ситуация с решениями КСУ демонстрирует, что в Украине есть силы, которые нацелены на демонтаж антикоррупционных реформ. И не только.

"Их главная цель – не дать состоятся успешной Украине, – уверен политэксперт. – Это пророссийские партии, которые лукавят, уверяя, что хотят нам добра. С их точки зрения, такое возможно лишь в тесной кооперации с Россией (экономической, культурной, политической) – и никак иначе. Если бы ОПЗЖ Медведчука и подконтрольная Коломойскому группа "За майбутнє" реально хотели откорректировать закон о декларациях, они бы не стали делать представление в КСУ. Какие-то спорные вопросы вполне можно было решить в парламентских стенах, в рамках дискуссии с другими нардепами. Но им нужны были именно торможение реформ, хайп. И они это получили".

Дмитрий Гаврилюк обращает внимание, что Офис президента, равно как оппоненты действующей власти из "Европейской солидарности" и "Голоса" высказались резко против действий КСУ. И явно не собираются позволить "откатить" реформы.

"КСУ своими решениями явно продемонстрировал, что судебная реформа должна стать у нас реальностью, охватив суды всех инстанций. Да, в ОП сейчас якобы готовят срочные изменения на законодательном уровне. Да, на вчерашнем заседании СНБО и Кабмина были приняты серьезные решения. Но между решениями и реальным действиями у новой власти – пропасть. Если мы не увидим в ближайшее время реальных ходов, то получим колоссальные проблемы и с зарубежными партнерами, и внутри Украины", – прогнозирует Дмитрий Гаврилюк.

"Зеленский все более раскачивает нашу лодку"

Политолог Андрей Мишин считает, что политико-правовой точки зрения можно выразить только озабоченность попытками смещения и преследования судей КСУ.

"В том числе — через журналистские "расследования", разного рода запугивания, вызовы в ГБР, с помощью сегодняшней акции под стенами КСУ, – перечисляет эксперт. – Попираются принципы независимости ветвей власти. С моей точки зрения, решение КСУ – это защита суверенитета Украины. Потому что декларации наших топов становятся "добычей" представителей внешнего управления. А это точно во вред Украине. К тому же, в любой другой стране, считающей себя демократической, право, суды – это святое. И если на каждое решение суда президент будет его распускать – к чему мы придем?"

Андрей Мишин напоминает, что глава КСУ и его зам назначены по квоте президента Зеленского.

"Опять сказать, что он "ошибся", как ранее с генпрокурором Рябошапкой и главой ОП Богданом, которых уже сменил, — в очередной раз расписаться в собственной некомпетентности, – уверен политолог. – К тому же, президент может менять лишь 6 человек из 18 в КСУ. Парламент может менять свои 6 человек. Кстати, новая Рада так и не поменяла пока, потому что "Слуга народа" никак не может определиться… Ко всему прочему – мы плюем на решение съезда судей, где выбирают еще 6 представителей в КСУ. Удивительно, но президент – гарант Конституции – попирает сейчас эту самую Конституцию. Насколько Зеленский уверен, что ВР – люди Коломойского, предствители ОПЗЖ и "Батькивщины" проголосуют за его законы, направленные против КСУ? Вместо того, чтобы балансировать страну, Зеленский, как мне кажется, еще более раскачивает нашу и без того уставшую от штормов лодку".

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