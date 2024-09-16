Противоречивая инициатива Марцинкива: поддерживают ли в Украине "языковых инспекторов"

В начале сентября городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе будут работать "языковые инспекторы", которые будут противодействовать распространению русского языка. Исследование Active Group выяснило, как к инициативе введения "языковых инспекторов" относятся украинцы.



Украинцы против "языковых инспекторов". Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group, 5,4% опрошенных респондентов полностью поддерживают идею создать "языковых инспекторов". Еще 15,1% украинцев указали, что в большей степени поддерживают подобную инициативу.

Полностью против введения "языковых инспекторов" выступили 41,8% опрошенных. Еще 20,7% респондентов отметили, что в большей степени не поддерживают такую идею. Также 17% украинцев затруднились ответить на вопрос.

Как украинцы относятся к введению "языковых инспекторов". Опрос Active Group



Таким образом, 20,5% украинцев поддерживают создание "языковых инспекторов", тогда как 62,5% — против.

Также компания Active Group спросила, существует ли в Украине языковая проблема. 27% ответили, что существует и назвали ее существенной. 33,1% согласились с мнением о существовании проблемы, однако считают ее не существенной. 20,2% считают, что языковой проблемы в Украине почти нет, а 14,1% – совсем нет.

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень отреагировал на заявления мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, заявив, что термин "языковые инспекторы" придумала российская пропаганда и в Украине их никогда не было и не будет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы требуют усилить борьбу с русским языком.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев поддерживает русский язык в школах.