Protech Solutions Украина установила в Институте сердца современный УЗИ-аппарат Venue™

Институт сердца Минздрава Украины получил ультразвуковой аппарат Venue™ , который поможет улучшить диагностику сердечных патологий и повысить эффективность оперативных вмешательств. Оборудование было установлено компанией Protech Solutions Украина, которая обеспечила его настройку и провела инструктаж для медицинского персонала.

УЗИ-аппарат Venue™ (фото из открытых источников)

Инженер компании Protech Solutions Украина сразу после установки аппарата выполнил его детальную настройку и протестировал все функции. Он провел инструктаж для врачей и персонала Института сердца, объяснив особенности работы с новым оборудованием, чтобы медики могли максимально эффективно использовать его в своей практике.

Как отметил Александр Кваша, заведующий отделением анестезиологии Института сердца, кандидат медицинских наук, этот аппарат первый в медучреждении такого уровня за последние 20 лет.

"Это современное оборудование позволяет нам оценивать работу сердца перед операцией, во время хирургического вмешательства и после него. Ультразвуковой аппарат Venue™ позволяет получать точные данные о функциях клапанов и сердечном выбросе, что критически важно для успешного проведения операций", - подчеркнул он.

По его словам, использование через пищеводного датчика Venue™ позволяет значительно повысить точность пластических операций на клапанах и своевременно корректировать хирургические вмешательства.

"Этот аппарат нам был необходим уже давно. Благодаря ему мы сможем более точно оценивать состояние сердца и качество проводимых операций. Это существенный шаг вперед в диагностике и лечении сердечных патологий", - добавил Кваша.

Благодаря новому оборудованию за один рабочий день в Институте сердца смогут проводить до трех обследований, а за месяц – около 40.

Медицинский персонал выразил благодарность компании Protech Solutions Украина за профессиональный подход и установку современного оборудования, которое позволит значительно улучшить качество диагностики и лечения пациентов.



