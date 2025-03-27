Protech Solutions Украина установила в Институте сердца современный УЗИ-аппарат Venue™

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Лиля Воробьева
Институт сердца Минздрава Украины получил ультразвуковой аппарат Venue™ , который поможет улучшить диагностику сердечных патологий и повысить эффективность оперативных вмешательств. Оборудование было установлено компанией Protech Solutions Украина, которая обеспечила его настройку и провела инструктаж для медицинского персонала.
УЗИ-аппарат Venue™ (фото из открытых источников)
Инженер компании Protech Solutions Украина сразу после установки аппарата выполнил его детальную настройку и протестировал все функции. Он провел инструктаж для врачей и персонала Института сердца, объяснив особенности работы с новым оборудованием, чтобы медики могли максимально эффективно использовать его в своей практике.
Как отметил Александр Кваша, заведующий отделением анестезиологии Института сердца, кандидат медицинских наук, этот аппарат первый в медучреждении такого уровня за последние 20 лет.
По его словам, использование через пищеводного датчика Venue™ позволяет значительно повысить точность пластических операций на клапанах и своевременно корректировать хирургические вмешательства.
Благодаря новому оборудованию за один рабочий день в Институте сердца смогут проводить до трех обследований, а за месяц – около 40.
Медицинский персонал выразил благодарность компании Protech Solutions Украина за профессиональный подход и установку современного оборудования, которое позволит значительно улучшить качество диагностики и лечения пациентов.
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