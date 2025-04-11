Прослужил три дня: Насиров высказался по поводу отмены приказа о его мобилизации

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров высказался об отмене его мобилизации в Вооруженные силы Украины — решение было принято уже через три дня после того, как он начал службу. Об этом он написал у себя на Facebook.

Роман Насиров. Фото: 24 Канал

"Я принял личное решение идти служить, хотя раньше не имел возможности из-за определенных обстоятельств. Война продолжается, и я готов быть полезным, помочь ребятам, которые уже третий год на фронте. Я обращаюсь к тем, кто еще не служил — делайте свой выбор. передовой, так и в Киеве", — заявил Насиров.

Он подчеркнул, что имел основания для отсрочки, ведь многодетный отец и имеет серьезные проблемы со здоровьем, в частности перенесенную онкологию, но несмотря на это решил присоединиться к войску.

По словам Насирова, хотя его часть базируется в столице, она регулярно выполняет задачи на востоке страны.

"Успел "отслужить" всего три дня, прежде чем узнал из новостей, что мой приказ о мобилизации аннулирован. Это выглядит как парадокс: тысячи людей с серьезными диагнозами служат, и их мобилизационные решения никто не отменяет, потому что "так нельзя". Но в моем случае почему-то можно.",- прокомментировал он ситуацию.

Также Насиров отреагировал на уголовные производства против него, заявив, что они имеют политическую подоплеку. Он отверг все обвинения в коррупции, отметив, что реальных доказательств его вины нет.

Напомним, в САП ранее прокомментировали ситуацию с мобилизацией Насирова в ВСУ, назвав его часть "личной бригадой" главнокомандующего Сырского.

Портал "Комментарии" писал, что, согласно распоряжению Главнокомандующего ВС Украины, Военной службой правопорядка в ВС Украины проводится служебное расследование по факту призыва на военную службу бывшего чиновника Романа Насирова в ходе судебного процесса, о чем появилась информация в медиа.