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Прощальное тепло: прогноз для Украины на ближайшие дни

Украинцев ждет последний теплый день перед похолоданием

сегодня, 06:21
Автор:

Виолетта Комаровская

Погода в Украине постепенно возвращается к осенним показателям. И все же тепло немного решило в Украине задержаться. Сегодня, 28 октября, во всех регионах будет солнечно и комфортно. Такой прогноз погоды сделали синоптики Укргидрометцентра. 

Прощальное тепло: прогноз для Украины на ближайшие дни

Прогноз погоды в Украине. Фото: rezydencjasenior.pl

Настоящая золотая осень сейчас господствует на Севере Украины. Термометры сегодня покажут до +15. А в Житомирской области — +17.

Еще теплее сегодня будет в западных и центральных регионах. Солнце прогреет воздух максимально до 16-17 градусов тепла. Дождей точно не будет, так что зонтики можно смело оставлять дома. 

Немного прохладнее — на Востоке Украины. Например, на Луганщине ждать больше +14 не стоит даже днем.

А вот на Юг, кажется, вернулось бабье лето. В Херсонской области столбики термометров поднимутся до +18, а жителей Крыма порадуют теплые 19 градусов. 

Уже завтра, 29 октября, температура воздуха в Украине начнет постепенно падать. А к концу рабочей недели и вовсе вернутся дожди.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как нужно ухаживать за обувью осенью. 


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