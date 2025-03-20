Пропавшую 10 дней назад украинскую модель нашли в Дубае с серьезными травмами

В Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, была обнаружена 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук в тяжелом состоянии. В течение 10 дней девушка не выходила на связь с родными, затем стало известно, что она находится в больнице с многочисленными переломами.

Фото: из открытых источников

Об этом сообщила ее мать, Анна Ковальчук, в интервью для "Эспрессо.Запад", отметив, что ее дочь родом из Львова. Семья была озабочена, поскольку после исчезновения Марии они опасались, что она могла попасть в сексуальное рабство в ОАЭ, из-за чего они обратились в милицию.

Полиция уже начала уголовное расследование, чтобы выяснить обстоятельства исчезновения и, вероятно, избиение девушки. В настоящее время Мария находится в больнице в критическом состоянии. По информации Telegraf, ее обнаружили в клинике без документов и мобильного телефона. Она перенесла три операции и пока не может говорить. Российские СМИ отмечают, что у нее переломы рук, ног и позвоночника.

"Мы знаем, где ее видели, есть сведения об отеле, где она останавливалась, и есть предположение, что она была на вечеринке. Однако промоутер, организовывавший эти мероприятия, не видел ее. Она была найдена в больнице без документов и телефона, в тяжелом состоянии, после трех операций. Она не может говорить", — поделилась.

Об исчезновении Марии впервые сообщила ее подруга, россиянка Ангелина Дорошенкова, через соцсеть X, указав, что в последний раз видела пострадавшую 10 дней назад. Это произошло на вечеринке, где Мария познакомилась с мужчинами, якобы из модельного бизнеса.

"11 марта 2025 года она перестала выходить на связь. В последний раз ее видели 9 марта на вечеринке, где она познакомилась с молодыми людьми из модельного бизнеса", — написала Дорошенкова.

Мария прилетела в ОАЭ 15 декабря в прошлом году на модельную работу. После встречи с мужчинами 9 марта она связалась с матерью и сообщила, что планирует переночевать у них, а уже 11 марта должна была улететь в Таиланд. Что именно случилось с ней, пока неизвестно.

Напомним, недавно победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анастасия Суббота поразила сеть фото после избиения мужчиной. Она рассказала о физическом и психологическом насилии в семье и показала последствия избиения.

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