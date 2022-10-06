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Пропаганда русского мира на смерти подростка

Позицию прокуратуры по резонансному делу о гибели одного и ранении другого подростка в Радомышле Житомирской области поддерживает через медиа один из местных сторонников запрещенной в Украине «Партии Шария»

сегодня, 09:35
Автор:

Виталий Войчук
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В начале марта два добровольца "Радомышльской стражи" прибыли по вызову на задержание якобы российской ДРГ в одном из районов городка. Диверсантами оказались подростки, игравшие во дворе, одетые в камуфляжную одежду. Из-за "дружественного огня" один из подростков погиб, другой получил ранения. Теперь двум фигурантам дела предъявлено обвинение в умышленном убийстве. К проведенным экспертизам у защиты есть большие вопросы. Адвокаты неоднократно выражали подозрения и в политическом желании силовиков области показательно надавить на добровольческие формирования в регионе, чтобы снизить их влияние и авторитет.

Пропаганда русского мира на смерти подростка

Позицию прокуратуры поддерживает крупное местное издание. В частности, в материалах повторяются тезисы, что событие было умышленным убийством, что было собрано достаточно доказательств, подтверждающих с какого расстояния был произведен выстрел. По мнению журналистов издания Апостроф, такие публикации в первые месяцы судебного разбирательства и, соответственно, в самые тяжелые месяцы вторжения, давали изрядную пищу для российской пропаганды, которая охотно демонизировала украинскую армию, "вдохновляясь" подробностями радомышльского дела, обвинениями прокуроров и публикациями.

Для житомирского издания "20 минут" дело о стрельбе в Радомышле освещает известный местный журналист Руслан Мороз (настоящая фамилия Руслан Кунавин) – один из известных пророссийских активистов региона. "Его взгляд на дело украинских военных может быть, мягко говоря, не слишком объективным. Так, Мороз-Кунавин с 2005 года и до недавнего времи был пресс-секретарем житомирской областной общественной организации "Русское содружество". Это одна из многочисленных пророссийских структур, созданных еще в середине 2000-х для продвижения интересов "русского мира". По данным из реестров, Кунавин до сих пор является членом этой организации, хотя сейчас она находится в процессе ликвидации. Также Руслан Мороз участвовал в комплиментарных "экспертных" интервью с представителями УПЦ МП, и даже получал от пророссийских батюшек орден", – говорится в статье на Апострофе.

Кунавина скорее можно назвать оппозиционером к предыдущей власти и сторонником идеологии Шария: значительная часть постов на его странице за 2019-2020 годы – это перепосты видео пророссийского блоггера, критика Майдана и проевропейского вектора развития, антипатриотические мемы и конспирологические теории. Также ожидаемой авторы статьи называют личную неприязнь Мороза к подозреваемым, являющимся активными членами националистических организаций.

Пророссийские связи Мороза прослеживаются и в истории с его избиением в 2017 году за якобы ведение профессиональной деятельности. Тогда журналиста ограбили. "Информационной раскруткой истории именно как нападения на журналиста из-за профессиональной деятельности, судебным сопровождением и давлением на силовые структуры занималась ОО "Успешная стража" бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Она поддерживала защиту задержанных СБУ подозреваемых в содействии терроризму Дарьи Мастикашевой и Василия Муравицкого, экс-главы "ЦИК" "ДНР" Романа Лягина. Мороз на страницах "20 минут" активно освещал дело Муравицкого , который, по данным СБУ, получал деньги от боевиков "ДНР" за подготовку и публикацию антиукраинских материалов, за что был обвинен в государственной измене. В публикациях Мороза говорилось о "преследовании журналиста". Кроме того, "20 минут. Житомир" вполне лояльно относится к одиозному медведчуковскому блоггеру-ведущему Руслану Коцабе.

Также по делу об избиении Мороза поддерживала швейцарская правозащитная группа "Сеть солидарности" (Solidaritätsnetz). Та же Solidaritätsnetz признала политическим преследование Анатолия Шария, а буквально неделю назад проводила акции в Швейцарии "против русофобии и фашизма" в Украине, чему несказанно радовались пропагандистские сайты. Адвокат Мороза и представитель "Сети" в Украине Андрей Гожий — также комментатор внутриполитической ситуации в Украине для пропагандистских российских ресурсов. Например, называет ее "вялотекущей шизофренией".

Распространение позиции прокуратуры через такого медийщика ставит вопрос о том, не сами ли прокуроры по этому делу работают на руку российской пропаганде, резюмирует издание.



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Источник: https://apostrophe.ua/ua/article/society/2022-10-05/gibel-podrostka-russkiy-mir-pryachetsya-v-detalyah/48401
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