Прокурор времен Януковича возглавит прокуратуру Одесской области

Игоря Проценко в ближайшие дни должны назначить руководителем Одесской областной прокуратуры.

Игорь Проценко - фото Думская.net

По данным ряда украинских средств массовой информации, генеральный прокурор Ирина Венедиктова уже подписала соответствующий указ. Как известно, Игорь Проценко ранее был прокурором Одесской области — во времена Януковича в 2010-2011-м годах.

Недавно он сложил мандат депутата Одесского городского совета, куда был избран от партии "Доверяй Делам". По данным информационного агенства УНН, будущий прокурор Одесской области тесно связан с одесским бизнесменом Борисом Кауфманом.

По информации телеграм-каналов Украина 24 и Инсайдер, за назначение Проценко на должность Борис Кауфман передал ближайшему соратнику и другу Зеленского Сергею Шефиру 5 млн долларов. Сообщается, что таким образом Кауфман якобы пытается установить контроль над одесской таможней. Как сообщают телеграм-каналы, Кауфман “зарабатывает” на схемах на таможне около 2-3 миллионов долларов в день.

Помимо этого, СМИ сообщали, что Кауфман подозревается в финансировании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".



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