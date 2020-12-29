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Прокурор времен Януковича возглавит прокуратуру Одесской области

По данным украинских телеграм-каналов, будущий прокурор Одесской области тесно связан с одесским бизнесменом Борисом Кауфманом

сегодня, 10:21
Автор:

Станислав Молчанов

Игоря Проценко в ближайшие дни должны назначить руководителем Одесской областной прокуратуры. 

Прокурор времен Януковича возглавит прокуратуру Одесской области

Игорь Проценко - фото Думская.net

По данным ряда украинских средств массовой информации, генеральный прокурор Ирина Венедиктова уже подписала соответствующий указ. Как известно, Игорь Проценко ранее был прокурором Одесской области — во времена Януковича в 2010-2011-м годах. 

Недавно он сложил мандат депутата Одесского городского совета, куда был избран от партии "Доверяй Делам". По данным информационного агенства УНН, будущий прокурор Одесской области тесно связан с одесским бизнесменом Борисом Кауфманом. 

По информации телеграм-каналов Украина 24 и Инсайдер, за назначение Проценко на должность Борис Кауфман передал ближайшему соратнику и другу Зеленского Сергею Шефиру 5 млн долларов. Сообщается, что таким образом Кауфман якобы пытается установить контроль над одесской таможней. Как сообщают телеграм-каналы, Кауфман “зарабатывает” на схемах на таможне около 2-3 миллионов долларов в день.

Помимо этого, СМИ сообщали, что Кауфман подозревается в финансировании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1909962-prokuror-chasiv-yanukovicha-ocholit-prokuraturu-odeskoyi-oblasti
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