Прокурор Киевской области пытается отстоять земельные участки, связанные с Суркисами

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Станислав Молчанов
Прокурор Киевской области пытается отстоять земельные участки, находящиеся в опосредованной собственности семьи Суркисов. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений.
Так, дело слушается в Северном апелляционном суде. Апелляционную жалобу в суд подал прокурор Киевской области. Ответчиком по делу является две компании — ООО "Компания по управлению активами" МТИР Эссет Менеджмент "и ООО" Инвестиционная компания "Спорт-Тур".
В частности, компания "МТИР Эссет Менеджмент" является собственником земельного участка под Киевом общей площадью более 10 га. В свою очередь "Инвестиционная компания" Спорт-Тур" является владельцем 24,4 га земли под Киевом.
По мнению прокуроров, обе компании владеют земельными участками незаконно. Более того, в далеком 2004 году часть земельных участков приобрело ООО "Футбольный клуб" Динамо "Киев", с целью размещения объектов для проведения спортивных мероприятий и организации отдыха спортсменов.
Поэтому прокуроры обратились в суд с просьбой признать недействительным соглашение о приобретении ООО ФК "Динамо" Киев указанных земельных участков.
Кроме того, прокуратура просила суд истребовать в пользу государства два земельных участка, которыми обладают "Инвестиционная компания "Спорт-Тур" и "МТИР Эссет Менеджмент".
Дело слушалось в Хозяйственном суде города Киева. Решение суда первой инстанции прокуроры проиграли, однако теперь оспаривают его в апелляционном суде.
Стоит отметить, что оба ответчика по делу — "Инвестиционная компания "Спорт-Тур" и "МТИР Эссет Менеджмент" имеют неоднозначную репутацию. Так, "МТИР Эссет Менеджмент" в свое время фигурировала в так называемом деле "Суркисов-ПриватБанка". Именно этой компании семья Суркисов передала в залог свои имущественные права по депозитам.
В свою очередь "Инвестиционная компания "Спорт-Тур", которая является владельцем 24,4 га земли под Киевом, принадлежит жене народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксане Марченко.
Напомним, эксперты оценили перспективы дела "Суркисов-ПриватБанка".
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