Прокурор Киевской области пытается отстоять земельные участки, связанные с Суркисами

Прокурор Киевской области пытается отстоять земельные участки, находящиеся в опосредованной собственности семьи Суркисов. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений.

Так, дело слушается в Северном апелляционном суде. Апелляционную жалобу в суд подал прокурор Киевской области. Ответчиком по делу является две компании — ООО "Компания по управлению активами" МТИР Эссет Менеджмент "и ООО" Инвестиционная компания "Спорт-Тур".

В частности, компания "МТИР Эссет Менеджмент" является собственником земельного участка под Киевом общей площадью более 10 га. В свою очередь "Инвестиционная компания" Спорт-Тур" является владельцем 24,4 га земли под Киевом.

По мнению прокуроров, обе компании владеют земельными участками незаконно. Более того, в далеком 2004 году часть земельных участков приобрело ООО "Футбольный клуб" Динамо "Киев", с целью размещения объектов для проведения спортивных мероприятий и организации отдыха спортсменов.

Поэтому прокуроры обратились в суд с просьбой признать недействительным соглашение о приобретении ООО ФК "Динамо" Киев указанных земельных участков.

Кроме того, прокуратура просила суд истребовать в пользу государства два земельных участка, которыми обладают "Инвестиционная компания "Спорт-Тур" и "МТИР Эссет Менеджмент".

Дело слушалось в Хозяйственном суде города Киева. Решение суда первой инстанции прокуроры проиграли, однако теперь оспаривают его в апелляционном суде.

Стоит отметить, что оба ответчика по делу — "Инвестиционная компания "Спорт-Тур" и "МТИР Эссет Менеджмент" имеют неоднозначную репутацию. Так, "МТИР Эссет Менеджмент" в свое время фигурировала в так называемом деле "Суркисов-ПриватБанка". Именно этой компании семья Суркисов передала в залог свои имущественные права по депозитам.

В свою очередь "Инвестиционная компания "Спорт-Тур", которая является владельцем 24,4 га земли под Киевом, принадлежит жене народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксане Марченко.

Напомним, эксперты оценили перспективы дела "Суркисов-ПриватБанка".

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