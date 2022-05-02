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Прокуратура установила личность оккупанта, расстрелявшего людей в Буче(ФОТО)

Оккупант издевался над людьми, одного мужчину он заставлял нюхать мертвое тело

2 мая 2022, 19:03 comments1379
Автор:

Лиля Воробьева
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Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры установили и заочно сообщили о подозрении оккупанту-убийце, который расстрелял жителей города и нанес издевательствам беззащитным мирным жителям. Это военнослужащий, находившийся на счету в Управлении федеральной службы войска нацгвардии России, нарушил законы и обычаи войны. Об этом сообщает сайт прокуратуры города Буча.

Прокуратура установила личность оккупанта, расстрелявшего людей в Буче(ФОТО)

Палач заставлял одного из потерпевших признаваться в подрывной деятельности против армии РФ (фото gp.gov.ua)

"По данным следствия, в марте 2022 года, находясь в городе Буча, подозреваемый жестоко обращался с мирными гражданами, которые не участвовали в боевых действиях и не имели оружия. Вместе с другими военнослужащими РФ он убил четырех мирных жителей. Их тела нашли из  связанными за спиной руками и следами пыток", — сообщают представители городской прокуратуры.

Следователи установили, что этот оккупант-палач заставил одного из жителей города признаться, что он вел подрывную деятельность против российских военных. Эти "свидетельства" захватчик получил от потерпевшего, нанося ему удары прикладом автомата, гардой для ножа, руками и ногами. Еще этот палач заставлял свою жертву вдыхать запах мертвых тел. Он также применял прием имитации расстрела и производил выстрелы у уха своего арестанта.

"Как установили прокуроры, к расстрелу был причастен 35-летний белорус Сергей Колоцей. Он командовал одним из подразделений российских оккупантов, совершавших геноцид в Буче. Некоторых мирных жителей они брали в плен и пытали, а других расстреливали прямо на улице", — утверждают представители "Следствие. Инфо".

Как утверждают журналисты издания, ката-захватчика опознали свидетели, прошедшие через его ужасные зверства. Колоцея вычислили на видеоролике из белорусской почты, где мучитель украинцев и его знакомые-мародеры оформляли отправление награбленного на территорию России. Сам обвиняемый отправил в город Ульяновск крышку от багажника авто.

В настоящее время работники прокуратуры города проверяют причастность этого военного с РФ к совершению других военных преступлений в населенных пунктах Киевской области. Также прокуратура решает вопрос о том, чтобы объявить личность подозреваемого в международный розыск.

Прокуратура установила личность оккупанта, расстрелявшего людей в Буче(ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали, что причастным к пыткам в Буче объявлены подозрения.


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Источник: https://www.slidstvo.info/news/u-rozstrili-chotyroh-zaruchnykiv-v-buchi-pidozryuyut-bilorusa-shho-pro-nogo-vidomo/?fbclid=IwAR2ZNsFVf2Z34O1RtnwpU6csPcRuY_qdKxm_oHbzppLvqoeuRGyvhlqH-_o
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