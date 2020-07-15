Производители «Семок» требуют наказать следователя СБУ, которого считают причастным к рейдерству

Представители производителя "Семок" требуют наказать следователя Сумского управления СБУ. Его считают виновным в попытке рейдерского захвата предприятия. Заявление, которое от имени директора ООО "ВОЛАНА" направили председателю Службы безопасности, появилось в распоряжении "Комментариев".

Представители крупнейшего украинского производителя снеков обратились к Председателю Службы безопасности Украины Ивана Баканова с жалобой на незаконные и противоправные действия следователя Управления СБУ в Сумской области - Прохненка. С начала февраля 2017 года он ведет уголовное производство, из-за которого в июне 2020 года на имущество ООО "Волана" был наложен арест по решению Заречного районного суда Сумской области. В своем ходатайстве в суд следователь Прохненко предположил, что производственный комплекс компании, который расположен в Днепропетровской области, может как-то быть связанным с данным производством.

ООО "Волана" не проводило хозяйственной деятельности в Сумской области и вообще было создано позже, чем произошли события, по которым велось следствие, заявили в компании. Поэтому представители завода уверены, что это была попытка рейдерского захвата имущества.

В начале июля апелляционный суд полностью отменил решение об аресте производственных помещений. Однако, представители трудового коллектива требуют наказать должностных лиц, которые могут быть причастны к попытке рейдерского захвата. ГБР расследует дело в отношении следователя СБУ Прохненка и прокурора Жернового, которых подозревают в злоупотреблении властью и служебном подлоге.



Представители предприятия уже обратились к председателю СБУ и просят проверить законность действий его подчиненного. Требуют выяснить, имел ли следователь законные основания подавать ходатайство об аресте имущества. Подписанты просят провести служебное расследование силами Управления внутренней безопасности СБУ и, в случае подтверждения злоупотреблений, наказать виновных.

Ранее "Комментарии" писали о том, что производители "Семок" также обратились за помощью к президенту Владимира Зеленского.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!