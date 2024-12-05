Программа «єКнига»: кто и как может получить 908 гривен на книги от государства

3 декабря Кабинет Министров Украины одобрил запуск программы "єКнига", которая позволяет гражданам получить 908 гривен на приобретение книг. Целью проекта является популяризация чтения среди молодежи и поддержка украинского книгоиздания. Как присоединиться к программе и какие условия для ее участников читайте дальше.

Покупка книг. Фото из открытых источников

Кому доступна программа "єКнига"

Программа направлена на две ключевые категории населения:

Граждане Украины, которым в 2024 году исполнится 18 лет. Эти лица могут в течение года со дня рождения подать заявку на получение средств.

После завершения военного положения один из родителей или законный представитель новорожденного ребенка сможет воспользоваться такой возможностью.

Сумма пособия составляет 908 гривен, которые можно потратить на бумажные, электронные или аудиокниги, но исключительно на украинском языке.

Чтобы воспользоваться преимуществами программы, необходимо выполнить несколько простых шагов через приложение "Діяе":

Установите или обновите приложение "Действие" на смартфон.

Выбрать услугу "єКнига".

Перейти по ссылке и открыть виртуальную карточку "Книга" в одном из банков-партнеров.

Подать заявку через "Действие".

После одобрения заявки, средства будут зачислены на виртуальную карточку, и их нужно использовать в течение трех месяцев.

Покупать книги можно только в книжных магазинах, участвующих в программе. Список партнеров будет доступен на официальных сайтах "Дія" и Украинского института книги.

Рассчитаться за книги можно безналично:

бесконтактно через NFC-смартфон на терминале книжного магазина;

используя реквизиты карты на сайте магазина.

Программа имеет две основные цели:

Привлечь молодежь к чтению, что способствует развитию интеллекта и расширению кругозора.

Поддержать украинские семьи с детьми и стимулировать интерес к литературе с раннего возраста.

Финансирование программы осуществляется на средства государственного бюджета.

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