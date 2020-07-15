Прогода в Украине: тепло возвращается

Погода в Украине сегодня, 15 июля, будет солнечной и теплой. Сильной жары не предвидится, а вот грозовые дожди в некоторых регионах все же могут пройти. Такой прогноз погоды на среду сделали синоптики Украинского гидрометцентра.

Прохлада пока не спешит покидать Север Украины. Здесь воздух сегодня прогреется максимум до +21. К тому же, местами могут пройти дожди. Грозовыми тучами затянет небо над Черниговской и Сумской областью. Также зацепить может Полтавскую область.

Грозовые дожди пройдут и в восточных областях Украины: Луганской, Донецкой и Харьковской. Жара покинула эти регионы окончательно. И дневной максимум на сегодня - 24 градуса с отметкой плюс.

Больше всего воздух прогреется в южных регионах. Дожди отдыхающим не помешают. Так что можно смело наслаждаться солнышком на украинских курортах. Температура воздуха будет на уровне 25-27 градусов. В Крыму синоптики обещают +28.

Немного прохладнее сегодня на Западе Украины. Максимально воздух прогреется до +24-25. Ночью же температура резко упадет - до +10. Дождей не предвидится. Точно так же, как и в Центре. Там дневной максимум - это +25.

К слову, ближе к выходным жара в Украине будет постепенно усиливаться. Однако в некоторые регионы могут вернуться и грозовые дожди, предупреждают в Укргидрометцентре.

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