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Прогода в Украине: тепло возвращается

Сильной жары в Украине пока ждать не стоит, а вот тепло понемногу будет возвращаться

сегодня, 06:52
Автор:

Виолетта Комаровская
Прогода в Украине: тепло возвращается

Погода в Украине сегодня, 15 июля, будет солнечной и теплой. Сильной жары не предвидится, а вот грозовые дожди в некоторых регионах все же могут пройти. Такой прогноз погоды на среду сделали синоптики Украинского гидрометцентра. 

Прохлада пока не спешит покидать Север Украины. Здесь воздух сегодня прогреется максимум до +21. К тому же, местами могут пройти дожди. Грозовыми тучами затянет небо над Черниговской и Сумской областью. Также зацепить может Полтавскую область. 

Грозовые дожди пройдут и в восточных областях Украины: Луганской, Донецкой и Харьковской. Жара покинула эти регионы окончательно. И дневной максимум на сегодня - 24 градуса с отметкой плюс. 

Больше всего воздух прогреется в южных регионах. Дожди отдыхающим не помешают. Так что можно смело наслаждаться солнышком на украинских курортах. Температура воздуха будет на уровне 25-27 градусов. В Крыму синоптики обещают +28.

Немного прохладнее сегодня на Западе Украины. Максимально воздух прогреется до +24-25. Ночью же температура резко упадет - до +10. Дождей не предвидится. Точно так же, как и в Центре. Там дневной максимум - это +25.

К слову, ближе к выходным жара в Украине будет постепенно усиливаться. Однако в некоторые регионы могут вернуться и грозовые дожди, предупреждают в Укргидрометцентре. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как приготовить освежающий летний компот с мятой и лимоном. 


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