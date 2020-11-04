Прогнозы аналитиков: газ в Украине будет дорожать до февраля

За прогнозами экспертов, возможен вариант развития событий, при котором цены на газ будут расти всю зиму.



Фото: zik.ua

Сообщается, что подорожание голубого топлива может продлиться к февралю 2021 года. При этом делать точный прогноз сложно.

"Сейчас на УЭБ цены ресурса октября и ноября торгуются в похожем ценовом диапазоне – около 6500 грн за тыс. кубометров с НДС. Пока наблюдается увеличение динамики, но когда будет предел и переход к снижению, сказать точно невозможно", — информирует эксперт-аналитик "Украинской энергетической биржи" Оксана Запорожская.

По словам аналитиков, снижение цен на природный газ можно ожидать только с февраля и не ранее.

Эксперты советуют населению использовать "Годовым" тарифом, который позволяет пользоваться газом, закупленным по одной стоимости на весь отопительный сезон.

"Тем, кто использует газ для отопления, советую летний тариф, потому что пока нет оснований надеяться, что цены дальше будут снижаться", – говорит координатор жилищно-энергетических программ "Опоры" Татьяна Бойко.

На данный момент цены в зависимости от областей становят от 6грн/куб и даже около 9 грн/куб. Поставщики постепенно начинают сообщать о подорожании тарифов.

Напомним, "Комментарии" ранее сообщали о сокращении запасов газа в подземных хранилищах на 0,3%. Сейчас общее количество газа составляет до 28,3 миллиарда кубометров.

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