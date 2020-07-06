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Прогноз погоды в Украине: жара выходит на пик

Восточные и южные регионы сегодня накроет рекордная жара

сегодня, 06:52
Автор:

Виолетта Комаровская
Прогноз погоды в Украине: жара выходит на пик

Сегодня, 6 июля, украинцев ждет настоящее испытание жарой. Особенно сильно воздух прогреется на Востоке и на Юге Украины. А вот на Западе принести временную прохладу могут грозовые дожди. Такой прогноз погоды на понедельник сделали синоптики Украинского гидрометцентра

Самыми жаркими регионами сегодня будут Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области. Здесь термометры днем покажут сразу +38. Довольно тепло будет даже ночью - до +24. Надеяться на дождь не стоит. Небо будет почти безоблачным весь день.

Всего на один-два градуса меньше будет в других восточных и южных регионах. Также без осадков. 

Изнывать от жары сегодня будут и жители центральных и северных областей. Местами здесь днем воздух прогреется до +34. Также малооблачно и без дождей. 

А вот на Запад Украины вместе с жарой придут еще и грозовые дожди. Правда, пройдут они не везде. Самая высокая вероятность осадков на Закарпатье, во Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях. Термометры днем покажут максимальные +32. А вот ночью температура местами может упасть до +15. 

В плену аномальной жары Украина будет оставаться, как минимум, еще несколько дней. Ближе к выходным температура начнет падать. А местами пройдут дожди. 

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