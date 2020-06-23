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Прогноз погоды в Украине: где грозы ударят сильнее всего

Сегодня, 23 июня, грозовые дожди принесут вместе с собой незначительное похолодание

сегодня, 06:51
Автор:

Виолетта Комаровская
Прогноз погоды в Украине: где грозы ударят сильнее всего

Во вторник, 23 июня, Украина снова окажется во власти гроз. Дожди могут пройти лишь местами, но абсолютно в каждом регионе. Такой прогноз погоды на сегодня сделали синоптики Украинского Гидрометцентра. 

Вместе с грозами в Украину придет и незначительное похолодание. Особенно его ощутят жители западных регионов страны. Во Львовской и Черновицкой области температура воздуха опустится днем до +24. Ночью столбики термометра покажут максимум +16. 

При этом именно на Западной Украине вероятность сильных гроз самая высокая. В некоторых регионах здесь огласили штормовое предупреждение. Обильные дожди могут пройти на Тернопольщине, Ивано-Франковщине, Львовщине, в Черновицкой области и на Закарпатье. Местами уровень воды может подняться и будет угроза подтопления. 

Незначительно, но все же упадет температура на Севере и Востоке страны. Дневной максимум здесь на сегодня - 27-29 градусов с отметкой плюс. Также может пустится дождь.

Почти не изменилась синоптическая ситуация, по сравнению со вчерашним днем, на Юге страны. Меньше всего от жары будет страдать Одесса. Здесь днем максимум +25.

Уже ближе к концу недели грозы должны покинуть Украину, обещают синоптики Укргидрометцентра. Однако украинцам следует быть готовыми к тому, что на смену дождям снова придет сильная жара. 

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Источник: https://meteo.gov.ua/
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