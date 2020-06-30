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Прогноз погоды в Украине: дожди возвращаются

Дожди, которые синоптики прогнозируют для Украины сегодня, 30 июня, не смогут укротить жару

сегодня, 06:49
Автор:

Виолетта Комаровская
Прогноз погоды в Украине: дожди возвращаются

Во вторник, 30 июня, в Украине сохранится жаркая погода. А северные, центральные и южные регионы накроют дожди. Такой прогноз сделали синоптики Украинского гидрометцентра.

Самыми жаркими сегодня будут Харьковская, Луганская и Донецкая области. Дожди их не зацепят. Погода будет сухой, а местами безоблачной. Воздух днем разогреется до +32 - +33 градусов.

До +33 поднимутся столбики термометров и на Юге страны. Однако там временную прохладу могут принести дожди. Правда, не везде и не надолго. Осадков стоит ожидать днем. Ночью погода будет сухой и теплой. На термометрах - от +19 до +22.

Всего на несколько градусов меньше будет во вторник в Центре и на Севере Украины. Практически повсюду днем могут пройти дожди,  а солнца почти не будет.

И покинули дожди территорию западной Украины. Сегодня синоптики обещают там сухую погоду с небольшой облачностью. Дневная температура будет на уровне 24-26 градусов выше нуля. Осадки возможны только в Черновицкой области.

К слову, уже вскоре дожди начнут постепенно возвращаться в западные регионы. Вместе с ними придут и грозы. А вот на восток идет аномальная жара.

Ранее "Комментарии" рассказывали, как бороться с потливостью в жару.


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Источник: https://meteo.gov.ua/
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