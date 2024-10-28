Прогноз погоды на ноябрь: когда ждут настоящих холодов в Украине

Украинцев в ноябре ожидает довольно привычная погода, хотя восток и юго-восток могут порадовать несколько более высокими температурами. По данным Укргидрометцентра, средняя температура в этом месяце будет колебаться между 1 и 8 градусами тепла, что соответствует норме для этого времени года. Однако для жителей востока и юга есть небольшой бонус – здесь ожидается немного теплее обычного.

Прогноз погоды на ноябрь

По сравнению с октябрем ноябрь будет на 5-7 градусов прохладнее, ведь средняя температура в прошлом месяце составляла 8-13 градусов. По осадкам, синоптики прогнозируют от 34 до 77 мм, что также соответствует средним показателям для ноября. Но жителям Карпат следует быть готовыми к более влажным дням, ведь здесь может выпасть до 100 мм осадков.

"Ноябрь традиционно является переходным месяцем, когда осень постепенно отступает перед зимой. Чаще всего это начинается с падения среднесуточной температуры ниже 5 градусов тепла", — отмечают в Укргидрометцентре.

Ноябрь – месяц, когда погода еще может обрадовать теплом, но и способна удивить холодными ночами. Согласно многолетним наблюдениям, средние температуры колеблются от 0 до 4 градусов, хотя в Закарпатье и в южных областях воздух может прогреться до 9 градусов. Однако не стоит забывать о ноябрьских рекордах: максимумы достигали 29 градусов тепла, а вот морозы опускали столбики термометров до -31 градуса, особенно в Карпатах и на востоке.

Количество осадков в ноябре тоже колеблется: в горных районах может выпасть от 70 до 108 мм, а на высокогорье Карпат – до 135 мм. Это делает ноябрь не только прохладным, но и достаточно влажным месяцем, особенно жителям горных регионов.

Читайте на портале "Комментарии" — Украинские пользователи получают оперативные предупреждения об опасных погодных условиях непосредственно в своих мобильных приложениях благодаря интеграции Укргидрометцентра с европейской платформой MeteoAlarm. Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха на брифинге в Медиацентре Украина.