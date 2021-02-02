Погода в Украине 2 февраля будет не совсем типичной для третьего месяца зимы. Столбики термометра поднимутся убедительно выше нуля, однако без осадков не обойтись. Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра.

Погода в Украине - фото из открытых источников

Синоптики предупреждают еще и об усилении ветра в этих областях – с порывами до 15 м/с. На остальной части страны на дорогах возможна гололедица. В отдельных районах на юге сгустится туман, видимость снизится до 500-700 м.

Прогноз погоды на 2 февраля:

• В центральных областях

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0…+3 °С.

• На западе страны

Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +3...+6 °С.

• В северных областях

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11…-8 °С, днем -5…-2 °С.

• На востоке страны

Облачно, дождь. Ветер юго- западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +5...+8 °С.

• В южных областях

Облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.

В Киеве облачно, снег. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -8…-5 °С.

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