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Прогноз погоды на 2 февраля

Синоптики предупреждают еще и об усилении ветра в этих областях – с порывами до 15 м/с

сегодня, 06:55
Автор:

Ольга Чародий

Погода в Украине 2 февраля будет не совсем типичной для третьего месяца зимы. Столбики термометра поднимутся убедительно выше нуля, однако без осадков не обойтись. Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 2 февраля

Погода в Украине - фото из открытых источников

Синоптики предупреждают еще и об усилении ветра в этих областях – с порывами до 15 м/с. На остальной части страны на дорогах возможна гололедица. В отдельных районах на юге сгустится туман, видимость снизится до 500-700 м.

Прогноз погоды на 2 февраля:

•       В центральных областях

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0…+3 °С.

•       На западе страны

Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +3...+6 °С.

•       В северных областях

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11…-8 °С, днем -5…-2 °С.

•       На востоке страны

Облачно, дождь. Ветер юго- западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +5...+8 °С.

•       В южных областях

Облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.

В Киеве облачно, снег. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -8…-5 °С.

Напомним, в сезон гриппа каждый родитель полон решимости помочь своей семье оставаться здоровым любым доступным способом, поэтому начните с профилактической медицины, врачебных советов и стратегий. Хотя правда, что прививка от гриппа не на 100% эффективна, исследования показывают, что вакцинация может сократить риск заражения примерно от 50% до 60%.



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Источник: https://www.meteoprog.ua/
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