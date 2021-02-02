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Ольга Чародий
Погода в Украине 2 февраля будет не совсем типичной для
третьего месяца зимы. Столбики термометра поднимутся убедительно выше нуля,
однако без осадков не обойтись. Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра.
Погода в Украине - фото из открытых источников
Синоптики предупреждают еще и об усилении ветра в этих
областях – с порывами до 15 м/с. На остальной части страны на дорогах возможна
гололедица. В отдельных районах на юге сгустится туман, видимость снизится до
500-700 м.
Прогноз погоды на 2 февраля:
• В центральных
областях
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0…+3 °С.
• На западе страны
Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +3...+6 °С.
• В северных
областях
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный,
5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11…-8 °С, днем -5…-2 °С.
• На востоке страны
Облачно, дождь. Ветер юго- западный, 7-12 м/с. Температура
воздуха ночью +2...+5 °С, днем +5...+8 °С.
• В южных областях
Облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10
м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.
В Киеве облачно, снег. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -8…-5 °С.
Напомним, в сезон гриппа каждый родитель полон решимости помочь своей семье оставаться здоровым любым доступным способом, поэтому начните с профилактической медицины, врачебных советов и стратегий. Хотя правда, что прививка от гриппа не на 100% эффективна, исследования показывают, что вакцинация может сократить риск заражения примерно от 50% до 60%.
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