Прогноз погоды на 2 августа: в каких регионах пройдут дожди

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Татьяна Веремеева
В воскресенье, 2 августа, в Украине преимущественно без осадков. Только
днем в восточных и северо-восточных областях местами пройдут небольшие дожди.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Столбики термометра ближайшей ночью опустятся до 9-14 градусов тепла, в южных
областях – до 18 градусов. Завтра днем температура воздуха по всей территории
страны будет на уровне 21-26 градусов тепла. Теплее всего будет в Закарпатской,
Николаевской и Херсонской областях, там столбики термометра будут на уровне
24-26 градусов тепла днем и 14-16 градусов ночью. Холоднее всего в воскресенье
будет в Киевской области – 21-23 градуса тепла днем и 12-14 градусов ночью.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.
Синоптики также предупреждают, что 2 августа в восточных, большинстве
центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях будет преобладать
чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, большинству из нас хоть раз в жизни приходилось быть уволенным с
работы. Причины увольнения бывают самые разные. Закрылся проект, коллеги
подставили, та и чего греха таить, может ты просто слишком легкомысленно
относился к своим обязанностям. В любом случае, что сделано то сделано.
Увольнение – не повод опускать руки и бросаться во все тяжкие. Но немного
отдохнуть для перезагрузки все таки следует. "Комментарии" писали, что
лучше сделать в этот период.
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