Прогноз погоды на 2 августа: в каких регионах пройдут дожди

В воскресенье, 2 августа, в Украине преимущественно без осадков. Только днем в восточных и северо-восточных областях местами пройдут небольшие дожди. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.



Столбики термометра ближайшей ночью опустятся до 9-14 градусов тепла, в южных областях – до 18 градусов. Завтра днем температура воздуха по всей территории страны будет на уровне 21-26 градусов тепла. Теплее всего будет в Закарпатской, Николаевской и Херсонской областях, там столбики термометра будут на уровне 24-26 градусов тепла днем и 14-16 градусов ночью. Холоднее всего в воскресенье будет в Киевской области – 21-23 градуса тепла днем и 12-14 градусов ночью.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

Синоптики также предупреждают, что 2 августа в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, большинству из нас хоть раз в жизни приходилось быть уволенным с работы. Причины увольнения бывают самые разные. Закрылся проект, коллеги подставили, та и чего греха таить, может ты просто слишком легкомысленно относился к своим обязанностям. В любом случае, что сделано то сделано. Увольнение – не повод опускать руки и бросаться во все тяжкие. Но немного отдохнуть для перезагрузки все таки следует. "Комментарии" писали, что лучше сделать в этот период.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!