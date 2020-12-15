Прогноз погоды на 15 декабря

Сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в восточных областях пройдет мокрый снег, на дорогах страны продолжает сильный гололед.

ФОТО: Из открытых источников

Как сообщает gismeteo.ua, желательно на улицу выходить только по необходимости. Большой риск получить травму из-за падения. Ветер северный, северо-западный, 4-9 м/с. В северных и центральных областях ночью прогнозируется минусовая температура, днем температура воздуха составит +1…+2 °С.

На западе температура воздуха ночью составит −3…0 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +2…+5 °С. Как сообщает украинский синоптик Наталья Диденко, водителям сейчас действительно туго, потому что гололедица подстерегает на дороге, а туман снижает видимость. Кроме того, в восточной части ночью ожидается до −2…−1 °С, днем температура воздуха поднимется до 0…+2 °С.

На юге страны ночью прогнозируется −1…+1 °С, днем воздух прогреется до +2…+4 °С.

Отметим, 15 декабря отмечается день пророка Аввакума. Наши предки в этот день наблюдали такую закономерность: если в середине декабря много снега, будет богатый урожай трав летом. Дальнейшую погоду в старину 15 декабря определяли по ели: если ее сухие ветки сгибаются — значит быть метели, а если выравниваются — жди ясной погоды. Если же в этот день идет дождь, то будет он идти еще 40 дней и неделю.

Напомним, "Комментарии" писали, что 4 декабря, в столице ожидаются смешанные ледяные осадки. Температура воздуха днем прогреется до 0 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -1 градуса.

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