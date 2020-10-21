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Прогноз погоды: когда ждать потепления в Украине

Дневная температура в Украине вырастет на несколько градусов

сегодня, 06:16
Автор:

Виолетта Комаровская

Погода в Украине сегодня, 21 октября, будет солнечной и теплой. Столбики термометров начнут постепенно подниматься вверх, а дождей не предвидится ни в одном из регионов. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра. 

Прогноз погоды: когда ждать потепления в Украине

Погода в Украине 21 октября. Фото: komotoz.ru

После нескольких достаточно прохладных дней тепло возвращается в южные регионы Украины. Сегодня там температура будет самой высокой. Днем синоптики обещают до +16. Без осадков.

На несколько градусов теплее станет и на Западе Украины. Осеннее солнце прогреет воздух местами до 13-14 градусов. 

В северных, центральных и восточных областях погода в среду будет похожей. На термометрах днем жители увидят 10-12 градусов выше ноля. А ночью столбики местами опустятся до +1. Зонтики можно смело оставлять дома — дождей синоптики не обещают.

Солнечная погода будет радовать украинцев и дальше. А уже завтра, 22 октября, дневные температуры вырастут еще больше. Потепление задержится в Украине, как минимум, до выходных.

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