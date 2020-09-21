Прогноз погоды: как надолго задержится сентябрьское тепло

Осеннее тепло решило еще немного порадовать Украину своим присутствием. После нескольких довольно прохладных дней сентябрьское солнце снова прогреет воздух. Сегодня, 21 сентября, синоптики обещают в Украине до +27. А дожди могут пройти только на Западе страны. Такой прогноз погоды сделали в Укргидрометцентре.

Погода 21 сентября. Фото: odnaminyta.com

Не по-осеннему жарко нынче будет на Юге Украины. В Херсонской и Николаевской областях. Там столбики термометров поднимутся днем до +27. Только на один градус меньше будет в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях. Правда, уже к вечеру от дневного тепла не останется и следа. Температура упадет местами до 9 градусов тепла.

В целом, на Востоке, Севере и в Центре тоже будет достаточно тепло - до 25-26 градусов днем. Везде будет сухо и почти безоблачно.

А вот на Западе термометры местами могут показать 24-26 теплых градусов, и некоторым не помешает взять с собой зонтик. Дожди с грозами могут пройти в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской областях и на Закарпатье.

Таким теплым сентябрь обещает быть еще как минимум в течение нескольких дней. Неделя будет радовать украинцев солнечной погодой, хотя ночи и будут становиться все прохладнее.

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