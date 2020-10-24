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Прогноз на выходные: достаем теплые вещи

Вместе с теплыми вещами некоторым украинцам лучше приготовить еще и зонтики

сегодня, 06:25
Автор:

Виолетта Комаровская

Бабье лето окончательно распрощалось с Украиной. Октябрьское тепло сегодня, 24 октября, задержится только на Юге Украины, а также местами на Востоке и в Центре. Остальные регионы накроет холодными дождями. Такую погоду обещают синоптики Украинского гидрометцентра. 

Прогноз на выходные: достаем теплые вещи

Похолодание в Украине. Фото: press.lv

Сильнее всего похолодает на Западе Украины. Даже днем местами температура не поднимется выше чем 12-13 градусов. В Черновицкой и Ивано-Франковской областях термометры могут показать до +16.

Дождливой суббота будет и в северных регионах. Здесь жителям лучше достать не только зонтики, но и теплые вещи. Днем температура будет колебаться в пределах 12-15 градусов. 

Немного теплее будет на Востоке и в Центре страны. Солнце прогреет воздух местами до +17. Осадков не ожидается.

А вот на Юге бабье лето все же решило задержаться еще на денечек. Термометры днем покажут сразу 21 градус тепла. Дождей синоптики также не обещают.

Уже завтра, 25 октября, дожди почти везде в Украине должны прекратиться. Однако теплее от этого не станет. Наоборот, в некоторых регионах станет еще прохладнее.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как приготовить необычные коктейли с осенних ягод.


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