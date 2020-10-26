kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.10.2020

BTC/USD

13125.72

ETH/USD

408.99

LTC/USD

58.24

НБУ 26.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Прогноз на понедельник: где ждать грозы
commentss НОВОСТИ Все новости

Прогноз на понедельник: где ждать грозы

Ближайшие несколько дней украинцев будет радовать солнечная погода

сегодня, 06:25
Автор:

Виолетта Комаровская

В ближайшие дни украинцам точно не стоит беспокоиться о похолодании. Температура воздуха будет колебаться в тех же пределах, что и накануне. Сегодня, 26 октября, весь день будет солнечным. И лишь на Юге Украины местами могут пройти грозовые дожди. Такой прогноз погоды опубликовали на сайте Украинского гидрометцентра. 

Прогноз на понедельник: где ждать грозы

Прогноз погоды в Украине. Фото: REUTERS

В южных регионах погода будет сегодня совсем не октябрьской. Столбики термометров поднимутся сразу до +19. А в Крыму и вовсе покажут +23. Грозовые дожди местами могут пройти в Одесской области. Поэтому зонтик лучше, выходя из дома, прихватить с собой. 

В центральных и северных регионах солнце сегодня прогреет воздух до 15-16 градусов. В Луганской и Донецкой областях ночью температура резко упадет. Местами — до 3-4 градусов выше ноля. 

В Центре дневной максимум будет на уровне 16-17 градусов. А вот на Западе температурный диапазон днем достаточно широк — от +13 до +17. Как и в остальных регионах здесь будет сухо и солнечно весь день.

В ближайшие несколько дней дождей в Украине ждать не стоит. А вот похолодать может. Причем, в некоторых регионах это произойдет достаточно резко.

Ранее "Комментарии" рассказывали о самых эффективных приемах, которые помогут не заболеть этой осенью.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ