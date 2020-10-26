Прогноз на понедельник: где ждать грозы

В ближайшие дни украинцам точно не стоит беспокоиться о похолодании. Температура воздуха будет колебаться в тех же пределах, что и накануне. Сегодня, 26 октября, весь день будет солнечным. И лишь на Юге Украины местами могут пройти грозовые дожди. Такой прогноз погоды опубликовали на сайте Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в Украине. Фото: REUTERS

В южных регионах погода будет сегодня совсем не октябрьской. Столбики термометров поднимутся сразу до +19. А в Крыму и вовсе покажут +23. Грозовые дожди местами могут пройти в Одесской области. Поэтому зонтик лучше, выходя из дома, прихватить с собой.

В центральных и северных регионах солнце сегодня прогреет воздух до 15-16 градусов. В Луганской и Донецкой областях ночью температура резко упадет. Местами — до 3-4 градусов выше ноля.

В Центре дневной максимум будет на уровне 16-17 градусов. А вот на Западе температурный диапазон днем достаточно широк — от +13 до +17. Как и в остальных регионах здесь будет сухо и солнечно весь день.

В ближайшие несколько дней дождей в Украине ждать не стоит. А вот похолодать может. Причем, в некоторых регионах это произойдет достаточно резко.

Ранее "Комментарии" рассказывали о самых эффективных приемах, которые помогут не заболеть этой осенью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!