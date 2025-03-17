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Прогноз магнитных бурь на 17-19 марта: что будет влиять на солнечную активность

Этот прогноз динамичен, и ученые регулярно обновляют данные каждые три часа, что позволяет корректировать прогнозы.

сегодня, 12:05
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Клименко Елена

Прогноз активности солнца и геомагнитных бурь на период с 17 по 19 марта 2025 был опубликован Центром прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.

Прогноз магнитных бурь на 17-19 марта: что будет влиять на солнечную активность

Фото: из открытых источников

Геомагнитные бури оцениваются с помощью К-индекса, который варьируется от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем интенсивнее буря и ее влияние на людей и технические системы. Высокий уровень активности может привести к нарушениям в работе спутников, GPS-навигации, а также влиять на здоровье людей.

17 марта, в понедельник, ожидается повышенная солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что указывает на сильную магнитную бурю. Она продлится до второй половины вторника, 18 марта, когда активность несколько снизится. Однако уже 19 марта, в среду, наблюдать умеренную солнечную активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что указывает на легкие геомагнитные колебания без существенного влияния.

Следует отметить, что этот прогноз динамичен, и ученые регулярно обновляют данные каждые три часа, что позволяет корректировать прогнозы в зависимости от новых наблюдений за солнечной активностью.

Портал "Комментарии" писал , что магнитные бури — это возмущение магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце и выбросами корональной массы. Эти выбросы состоят из заряженных частиц, достигающих магнитного поля Земли и вызывающих колебания.

Многие люди испытывают влияние магнитных бурь на свое самочувствие. Наиболее частые симптомы включают:

головная боль
Головокружение
Слабость
Сонливость или бессонница
Повышенное давление
боли в суставах
Обострение хронических заболеваний

Тем не менее влияние магнитных бурь на каждого человека индивидуально. Некоторые могут вообще не испытывать никаких изменений, в то время как другие могут испытывать значительный дискомфорт.




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Источник: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast
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