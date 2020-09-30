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Прогноз дождей: когда в Украину вернется солнечная погода

В Украине сегодня практически не останется регионов, где бы не прошли проливные дожди

сегодня, 06:21
Автор:

Виолетта Комаровская

Среда, 30 сентября, будет по-настоящему осенней, дождливой и серой. Небо над Украиной от Запада до Востока затянет тучами. А дневная температура местами упадет до +12. Такой прогноз погоды на сегодня сделали синоптики Укргидрометцентра.

Прогноз дождей: когда в Украину вернется солнечная погода

Прогноз погоды на 30 сентября. Фото: ua.today

Если где-то непогода и разгуляется по полной, то это в западных регионах. Сегодня здесь обязательными атрибутами должны быть не только зонтики, но и теплые вещи — чем теплее, тем лучше. Воздух будет сырой и достаточно прохладный. Днем синоптики обещают 12-14 градусов. Местами до +16. Ночью температура упадет еще на несколько градусов. 

Достаточно прохладно сегодня будет в Центре Украины. Днем — от 14 до 16 градусов. А вот на Севере термометры днем могут показать до +18. Также будет дождливо.

Единственная область, где осадков синоптики не прогнозируют, — Луганская. Но и солнца ждать тоже не стоит. В остальных восточных регионах пройдут дожди. На термометрах — до +22.

Самой теплой погода сегодня будет на Юге Украины. Днем столбики термометров могут подняться до 21 градусов выше ноля. Здесь дожди будут еще и с грозами.

В ближайшие несколько дней солнечная погода украинцев радовать не будет. Тучи, вероятнее всего, разойдутся только на выходных. Тогда же в Украине может и немного потеплеть.

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