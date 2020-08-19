kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.08.2020

BTC/USD

11739.33

ETH/USD

404.61

LTC/USD

60.82

НБУ 19.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Профсоюз атомщиков требует отставки премьера и главы Минэнерго
commentss НОВОСТИ Все новости

Профсоюз атомщиков требует отставки премьера и главы Минэнерго

Атомщики готовы начать бессрочную акцию протеста в городах-спутниках АЭС

сегодня, 21:01
Автор:

Максим Иванов

У здания Кабинета Министров Украины по инициативе Атомпрофсоюза 19 августа состоялась предупредительная акция протеста работников Компании НАЭК "Энергоатом". Об этом сообщает пресс-служба профсоюза.

Участники акции требуют пересмотра дискриминационной политики по отношению к государственной компании, закрепленной в постановлении КМУ №694 от 5 августа 2020 года, и наработки действенных мер выхода из критического финансового состояния.

Профсоюз атомщиков требует отставки премьера и главы Минэнерго

Митинг атомщиков под зданием Кабмина 19 августа

В случае отсутствия положительных изменений работники вынуждены будут начать бессрочную акцию в городах-спутниках украинских АЭС и направить соответствующее обращение на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию и уволить за деструктивную позицию по управлению стратегическим предприятием премьер-министра Дениса Шмыгаля и и.о. Министра энергетики Ольгу Буславец.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!