Проект «День с командой Королей» Betking Foundation среди финалистов конкурса «Партнерство ради устойчивого развития – 2025»

Betking Foundation, являющийся частью King Group, вошел в список финалистов ежегодного конкурса "Партнерство ради устойчивого развития – 2025" (Partnership for Sustainability Award 2025) в категории "Общество", который проводит Сеть Глобального договора ООН в Украине. Конкурс направлен на празднование лучших практик устойчивого развития, реализуемых бизнесом и общественным сектором, а также на популяризацию партнерства для достижения Целей устойчивого развития ООН.

Признание Betking Foundation получил за социальный проект "День с командой Королей", направленный на поддержку пострадавших в результате войны детей. Инициатива, начатая основателем фонда Павлом Журилом при поддержке четырех ведущих украинских футбольных клубов, объединила более 250 детей в серии благотворительных футбольных матчей, подарив им возможность эмоционального обновления, живого общения и ощущения поддержки.

Ровно, Александрия, Ирпень и Киев стали площадками проведения серии благотворительных футбольных матчей, в рамках которых каждый раз 11 футболистов клубов НК "Верес", ФК "Александрия", ФК "Кудровка" и ProFan выходили на поле против команд из 50 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Нестандартный формат матчей стал ключевой особенностью пяти благотворительных мероприятий "День с командой Королей".

"Проект День с командой Королей имеет для нас особое значение, ведь он создан для детей, пострадавших в результате войны. Наша общая задача – вернуть им веру, радость и ощущение полноценного детства. Награда Глобального договора ООН является важным признанием работы всей команды и подтверждением того, что наша инициатива отвечает глобальным принципам устойчивого развития", — отметил основатель Betking Foundation Павел Журило.

Конкурс "Партнерство ради устойчивого развития" проводится с 2018 г. и призван содействовать достижению Целей устойчивого развития ООН путем объединения усилий бизнеса, органов власти, гражданского общества, бизнес-ассоциаций и академических институций.

Напомним, в августе 2025 года King Group стала членом Глобального договора ООН — крупнейшего в мире сообщества ответственного бизнеса. Перед присоединением Группа успешно прошла все необходимые проверки со стороны глобальных и украинских офисов ГД ООН, подтвердив прозрачность и добродетель своей деятельности.

King Group обязалась придерживаться Десяти принципов ГД ООН в сферах прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции, а также реализовывать деятельность в рамках трех Целей устойчивого развития ООН: качественное образование, защита и восстановление экосистем суши и партнерство ради устойчивого развития.

Проект "День с командой Королей" является примером того, как социальная ответственность бизнеса превращается в реальные действия. Благодаря инициативе Павла Журило и Betking Foundation футбол стал инструментом социальных изменений: каждый ребенок, принявший участие в матчах, стал частью большого футбольного сообщества, приобрел бесценный опыт, веру в себя и мотивацию для дальнейших достижений.