В Украине среди фальсифицированных продуктов питания, которые можно найти на прилавках, первое место занимает молочная продукция и сливочное масло. Это сообщила глава Всеукраинской ассоциации защиты прав потребителей "Споживча довіра" Елена Куликова, передает "Украина 24".

Продукты-фальшивки: что подделывают чаще всего - фото из открытых источников

"Так исторически сложилось, что молочка – это самая подделываемая продукция, и, как правило, масло", — проинформировала эксперт.

Издание также сообщает, что на вопрос о самых опасных продуктах, с которыми сталкивалась Елена Куликова, она дала ответ:

"Тут вопрос не в опасных продуктах, а в том, что в самых безопасных продуктах, в детском питании, мы находили антибиотики. Я считаю, что это вообще самая опасная тема".

Напомним, что эксперты сообщают, что в Украине продают сырный продукт под видом настоящего сыра. Человеку, который в этом совсем не разбирается, довольно сложно на первый взгляд отличить оригинал от фальшивки. В магазине довольно сложно на глаз определить лежит ли перед вами настоящий сыр или же подделка, которую пытаются выдать за оригинал. Исключением бывают только те случаи, когда продукт выдает его цвет.

Также известно, что в Украине практически половина растворимого кофе, который можно приобрести в магазинах или на рынках, являются фальсификатом. Об этом сообщил Сергей Вербов, эксперт Европейской бизнес-ассоциации. Так, по словам эксперта, больше всего в Украине продается подделок сублимированного кофе. Фальсификат этого продукта на рынке составляет 40%. Отмечается, что именно этот кофе пользуется большим спросом. Поэтому его и больше всего подделывают.





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