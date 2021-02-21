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Елизавета Черных
В Украине среди фальсифицированных продуктов питания, которые можно найти на прилавках, первое место занимает молочная продукция и сливочное масло. Это сообщила глава Всеукраинской ассоциации защиты прав потребителей "Споживча довіра" Елена Куликова, передает "Украина 24".
Продукты-фальшивки: что подделывают чаще всего - фото из открытых источников
Издание также сообщает, что на вопрос о самых опасных продуктах, с которыми сталкивалась Елена Куликова, она дала ответ:
Также известно, что в Украине практически половина растворимого кофе, который можно приобрести в магазинах или на рынках, являются фальсификатом. Об этом сообщил Сергей Вербов, эксперт Европейской бизнес-ассоциации. Так, по словам эксперта, больше всего в Украине продается подделок сублимированного кофе. Фальсификат этого продукта на рынке составляет 40%. Отмечается, что именно этот кофе пользуется большим спросом. Поэтому его и больше всего подделывают.
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