Приобретенный Вадимом Слюсаревым харьковский завод сделал заявление о релокации в Венгрию

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Станислав Молчанов
Директор предприятия Юрий Степанец сообщил, что завод намерен вернуться в Украину и возобновить работу в Харьковской области, пишет ТСН.
Завод Рапид
Сообщается, что после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину из-за постоянных ракетных обстрелов и непосредственной близости завода к зоне боевых действий возникла угроза тотального уничтожения производственных мощностей "Рапида".
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Поиск локаций, отвечающих требованиям относительно условий надлежащего хранения указанного оборудования, проходил одновременно в нескольких западных областях Украины, куда также эмигрировало многие другие промышленные производства, что обусловило недостаток помещений с соответствующими технико-логистическими параметрами.
Как только это станет возможным, производственные мощности завода Рапид будут возвращены на места своей постоянной дислокации на Харьковщине.
Директор "Рапид" также опроверг заявления некоторых медиа о якобы наличии у завода дилера в лице словацкой компании RAPID PLUS sro, связанной с супругой бывшего нардепа Евгения Мураева.
Завод "Рапид" после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину сменил собственников. Актив приобрел харьковский предприниматель Вадим Слюсарев.
Учредителем ООО "Рапид" выступает ООО "Восточная финансовая группа", которая проинформировала об изменении владельцев еще в сентябре 2022 года. Согласно заявлению, решение о продаже этих компаний Вадиму Слюсареву было принято их предыдущими владельцами в результате войны.
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