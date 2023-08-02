Приобретенный Вадимом Слюсаревым харьковский завод сделал заявление о релокации в Венгрию

Директор предприятия Юрий Степанец сообщил, что завод намерен вернуться в Украину и возобновить работу в Харьковской области, пишет ТСН.

Завод Рапид

Сообщается, что после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину из-за постоянных ракетных обстрелов и непосредственной близости завода к зоне боевых действий возникла угроза тотального уничтожения производственных мощностей "Рапида".

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"Для спасения высокоточного и требующего особого ухода за оборудованием предприятия было принято решение о его срочной временной эвакуации. При этом отдельные элементы производственной базы требуют специальных надежных условий хранения. Речь о высокоточной технике, станках значительных размеров и сложных инженерных конструкциях", — отметил Степанец.

Поиск локаций, отвечающих требованиям относительно условий надлежащего хранения указанного оборудования, проходил одновременно в нескольких западных областях Украины, куда также эмигрировало многие другие промышленные производства, что обусловило недостаток помещений с соответствующими технико-логистическими параметрами.

"В условиях роста рисков разрушения мощностей предприятия решения принимались крайне срочно. Часть оборудования с меньшими степенями чувствительности к внешним факторам была перемещена для хранения в одну из западных областей Украины. Отдельные наиболее уязвимые единицы производственного цикла были перемещены в Венгрию, поскольку там удалось найти локацию, параметры которой отвечали требованиям по размерам, вентиляции, защите от влаги и т.п., а также с юридически закрепленными гарантиями со стороны отвечающей за целостность и надлежащее содержание имущества", – объяснил он.

Как только это станет возможным, производственные мощности завода Рапид будут возвращены на места своей постоянной дислокации на Харьковщине.

"Планируем полное возобновление производства и его развитие для восстановления нашего государства после победоносного завершения войны", — сказал Степанец.

Директор "Рапид" также опроверг заявления некоторых медиа о якобы наличии у завода дилера в лице словацкой компании RAPID PLUS sro, связанной с супругой бывшего нардепа Евгения Мураева.

"Эта информация не соответствует действительности. Такого дилера у завода нет", – говорится в его заявлении.

Завод "Рапид" после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину сменил собственников. Актив приобрел харьковский предприниматель Вадим Слюсарев.

Учредителем ООО "Рапид" выступает ООО "Восточная финансовая группа", которая проинформировала об изменении владельцев еще в сентябре 2022 года. Согласно заявлению, решение о продаже этих компаний Вадиму Слюсареву было принято их предыдущими владельцами в результате войны.