Принудительная мобилизация женщин: Верховная Рада поставила окончательную точку

Верховная Рада проголосовала за законопроект о базовой военной подготовке. По информации народного депутата Ярослава Железняка, решение поддержали 298 народных избранников.

Мобилизация женщин

Согласно принятым правкам, прохождение базовой военной подготовки и постановка на военный учет для женщин будет исключительно добровольным. Эту поправку поддержали 278 депутатов. Таким образом, никакая принудительная мобилизация женщин не предусматривается.

Также Верховная Рада приняла законопроект №12076 об изменениях в Закон "О воинской обязанности и военной службе". Документ предусматривает, что с 2025 года срочная служба будет отменена, а вместо нее введена обязательная базовая общевойсковая подготовка для мужчин, пригодных к службе по состоянию здоровья.

В частности, базовая военная подготовка начнется 1 сентября 2025 года и будет проходить: для студентов высших учебных заведений – непосредственно в учреждениях или в учреждениях со специфическими условиями обучения, которые готовят полицейских. Кроме того, такую подготовку должны пройти граждане, впервые планирующие поступить на государственную службу, службу в органах местного самоуправления или прокуратуру, а также для всех желающих – в учебных центрах Вооруженных Сил Украины.

При этом известно, что принятый законопроект положит конец российским фейкам о том, что в Украине планируется принудительная мобилизация женщин. В частности, в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности обратили внимание на волну фейков, распространяемых российской пропагандой. В частности, российские ресурсы рассылали сообщения с утверждениями о якобы "массовой мобилизации женщин" в Украине с 1 января, насильственном забрании их в военкоматы, фейковой статистике гибели женщин на фронте и других ложных сведений.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что даже народные депутаты распространяли информацию о том, что в Украине могут объявить принудительную мобилизацию женщин.



