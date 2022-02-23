Пример защиты Днепра от диверсантов в 2014 помог спасти Харьков и Одессу, - британские журналисты



















Эффективная защита Днепра от российских диверсионных групп показала властям Харькова и Одессы, что попытка поддержать "русскую весну" в 2014 году будет самоубийственной.

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Об этом говорится в документальном фильме британских журналистов-расследователей Ukraine's D-Day: How Dnipro derailed Russia's plan, который они подготовили несколько лет назад, и который вновь стал актуальным после преступного решения президента РФ В. Путина об официальном признании псевдореспублик Л/ДНР, сообщает британский сайт EuToday.





В фильме упоминается, что тогдашний Президент Украины Виктор Янукович в конце февраля 2014-го года перед побегом прилетел в Харьков, где надеялся на поддержку властей города. Но бизнесмен Игорь Коломойский, сыгравший одну из ключевых ролей в защите Днепра от диверсионных групп, смог убедить мэра Харькова Геннадия Кернеса отстраниться от антигосударственных шагов.



"На том этапе мы общались с господином Кернесом. Благодарю Бога, что он прислушался к тому, о чем мы говорили. Поэтому не произошло ни одного катаклизма значительно большего масштаба, если бы возникла какая-то Восточная Украина или еще что-то, что пытались навязать под названием "Новороссия", — вспоминает Коломойский.

По сути, именно днепровские элиты удержали и город Одессу, в которой подобные провокации готовились в начале мая 2014-го года.

В критический момент Коломойский и другие бизнесмены помогали одесским властям удержать элементарный финансовый баланс, а уже 5 мая главой Одесской ОГА был назначен приближенный к Коломойскому бизнесмен Игорь Палица. Тогда уже стало ясно, что идеи "русской весны" в Одессе не поддержат.

Коломойский рассказывает, что локальный днепровский патриотизм приобрел выразительные черты общегосударственного. И решительная позиция общества Днепра работала на сохранение целостности всей Украины.

Позицию Коломойского в оценках критического периода 2014 года разделяет не менее известный днепровский бизнесмен – Александр Петровский.

Апеллирует к базовым установкам каждого человека: "Здесь могилы наших родных, здесь могилы наши будут, и мы так просто никому ничего не отдадим. Мы любим Украину – это наша святая земля, мы любим Днепр – это наш святой город и у нас даже есть такие слова "Слава Днепра – навеки слава".



На фото: участники Марша Единства в Днепре, 19 февраля 2022 (первый слева — Валерий Кондратьев, второй слева — Александр Петровский)



По предположению западных СМИ, днепровские бизнесмены, которые не дали россиянам взять с наскока город в 2014 году, теперь находятся в так называемых "расстрельных списках" Кремля — персон, подлежащих аресту или ликвидации в случае новой инвазии в Днепр.

Британские журналисты в финале своего расследования дают реплику относительно сегодняшнего периода, проводя параллель между 2014 и 2022 годом. Именно сейчас перед Украиной возникли критические угрозы от Российской Федерации, а правительство Великобритании уже прибегло к жестким санкциям против агрессора.

По мнению британцев, пример защиты Днепра путем объединения и самоорганизации элит, пригодится и сейчас, когда РФ перешла к открытой оккупации из-за так называемого признания марионеточных образований Л/ДНР и выдвигает ряд недопустимых ультиматумов, выполнение которых должно уничтожить суверенитет Украины и подорвать глобальную мировую безопасность.



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