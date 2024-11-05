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Приложение "Дия" добавляет пять новых услуг для предпринимателей: что изменится

Платформа "Дия" расширяет сервис "е-Предприниматель": новые возможности для украинских бизнесменов

сегодня, 14:49
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Черновалова Кристина

Украинские предприниматели теперь получили больше возможностей благодаря расширению сервиса "Е-Предприниматель" на платформе "Дия". Недавно здесь запустили бета-тестирование сразу пяти новых услуг, значительно упрощающих оформление важных документов для ведения бизнеса.

Приложение "Дия" добавляет пять новых услуг для предпринимателей: что изменится

Новые возможности для украинских бизнесменов: 'Дія' запускает бета-тест новых сервисов

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, что добавили несколько полезных услуг, позволяющих сэкономить время, поскольку теперь можно обойтись без походов в разные учреждения. Через несколько кликов пользователи могут, в частности, зарегистрировать кассовый аппарат или сообщить о принятии нового сотрудника.

"Это существенно упростит запуск и развитие бизнеса для украинских предпринимателей", — отметили в пресс-службе "Дия".

Итак, что можно оформить через "е-Предприниматель" в "Дии" уже сейчас:

  • уведомление об использовании единого счета для уплаты налогов;

  • уведомление о принятии на работу нового сотрудника;

  • заявление о регистрации кассового аппарата (РРО);

  • заявление о регистрации портативного кассового аппарата (ПРРО);

  • уведомление об объектах налогообложения, которое подается по форме 20-ОПП.

Новые услуги доступны в бета-версии, так что предпринимателям предлагают присоединиться к тестированию, чтобы вместе отшлифовать их до окончательного запуска. В министерстве подчеркивают, что обратная связь от пользователей поможет усовершенствовать сервисы, чтобы они работали максимально эффективно.

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