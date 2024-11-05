Приложение "Дия" добавляет пять новых услуг для предпринимателей: что изменится

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Черновалова Кристина
Украинские предприниматели теперь получили больше возможностей благодаря расширению сервиса "Е-Предприниматель" на платформе "Дия". Недавно здесь запустили бета-тестирование сразу пяти новых услуг, значительно упрощающих оформление важных документов для ведения бизнеса.
Новые возможности для украинских бизнесменов: 'Дія' запускает бета-тест новых сервисов
В Министерстве цифровой трансформации рассказали, что добавили несколько полезных услуг, позволяющих сэкономить время, поскольку теперь можно обойтись без походов в разные учреждения. Через несколько кликов пользователи могут, в частности, зарегистрировать кассовый аппарат или сообщить о принятии нового сотрудника.
Итак, что можно оформить через "е-Предприниматель" в "Дии" уже сейчас:
уведомление об использовании единого счета для уплаты налогов;
уведомление о принятии на работу нового сотрудника;
заявление о регистрации кассового аппарата (РРО);
заявление о регистрации портативного кассового аппарата (ПРРО);
уведомление об объектах налогообложения, которое подается по форме 20-ОПП.
Новые услуги доступны в бета-версии, так что предпринимателям предлагают присоединиться к тестированию, чтобы вместе отшлифовать их до окончательного запуска. В министерстве подчеркивают, что обратная связь от пользователей поможет усовершенствовать сервисы, чтобы они работали максимально эффективно.
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