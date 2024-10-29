Приговоры коррупционерам: только 1,5% осужденных попали в тюрьму

С начала полномасштабного вторжения в Украину было вынесено 6 877 приговоров коррупционерам. Возобновление работы НАПК после перерыва позволило вернуться к систематической проверке деклараций чиновников и рассмотрению дел. Только за этот год уже вынесено 1758 приговоров, и эта цифра, по прогнозам, будет только расти.

В Украине с начала войны вынесены тысячи приговоров коррупционерам

Однако, несмотря на значительные усилия, только 1,5% преступников получили реальное наказание в виде заключения. Остальные обошлись штрафами, которые получили 98% осужденных. Наибольшее количество коррупционных дел рассматривалось судами во Львовской, Винницкой и Одесской областях.

В начале войны НАПК позволило добровольное представление деклараций для чиновников, что дало определенное пространство для маневров недобросовестным должностным лицам. Но с апреля 2024 года НАПК снова запустило проверки, и именно это привело к массовому росту числа дел за несвоевременную подачу деклараций — в 34 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Главной причиной приговоров стали взятки и попытки их предоставления. За это было вынесено 663 приговора — это больше трети всех случаев. Еще одно массовое нарушение — несвоевременная подача деклараций, которая составляет 35,4% всех приговоров, или 623 случая. И хотя количество дел, связанных с конфликтом интересов, уменьшилось вдвое, они все равно составляют существенную долю — 281 приговор.

"Некоторые функции НАПК были приостановлены из-за полномасштабной войны на два года, поэтому сейчас мы должны как можно быстрее проработать весь накопленный объем работы, который раньше делался поэтапно. Мы изменили подход к отбору и проверкам деклараций, введя автопроверки и отбирая для полных проверок только декларации с высоким рейтингом риска. Правоохранители уже открыли 126 уголовных производств по материалам полных проверок НАПК только за 9 месяцев текущего года. Уже по решению судов мы сможем вносить лиц, которые получат соответствующие приговоры, в Реестр", — отметили в НАПК.