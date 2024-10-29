logo

BTC/USD

71173.46

ETH/USD

2622.46

LTC/USD

72.25

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Приговоры коррупционерам: только 1,5% осужденных попали в тюрьму
commentss НОВОСТИ Все новости

Приговоры коррупционерам: только 1,5% осужденных попали в тюрьму

В общей сложности 6,8 тыс. приговоров коррупционерам было вынесено за время войны

сегодня, 11:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

С начала полномасштабного вторжения в Украину было вынесено 6 877 приговоров коррупционерам. Возобновление работы НАПК после перерыва позволило вернуться к систематической проверке деклараций чиновников и рассмотрению дел. Только за этот год уже вынесено 1758 приговоров, и эта цифра, по прогнозам, будет только расти.

Приговоры коррупционерам: только 1,5% осужденных попали в тюрьму

В Украине с начала войны вынесены тысячи приговоров коррупционерам

Однако, несмотря на значительные усилия, только 1,5% преступников получили реальное наказание в виде заключения. Остальные обошлись штрафами, которые получили 98% осужденных. Наибольшее количество коррупционных дел рассматривалось судами во Львовской, Винницкой и Одесской областях.

Приговоры коррупционерам: только 1,5% осужденных попали в тюрьму - фото 2

В начале войны НАПК позволило добровольное представление деклараций для чиновников, что дало определенное пространство для маневров недобросовестным должностным лицам. Но с апреля 2024 года НАПК снова запустило проверки, и именно это привело к массовому росту числа дел за несвоевременную подачу деклараций — в 34 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Главной причиной приговоров стали взятки и попытки их предоставления. За это было вынесено 663 приговора — это больше трети всех случаев. Еще одно массовое нарушение — несвоевременная подача деклараций, которая составляет 35,4% всех приговоров, или 623 случая. И хотя количество дел, связанных с конфликтом интересов, уменьшилось вдвое, они все равно составляют существенную долю — 281 приговор.

Приговоры коррупционерам: только 1,5% осужденных попали в тюрьму - фото 3

"Некоторые функции НАПК были приостановлены из-за полномасштабной войны на два года, поэтому сейчас мы должны как можно быстрее проработать весь накопленный объем работы, который раньше делался поэтапно. Мы изменили подход к отбору и проверкам деклараций, введя автопроверки и отбирая для полных проверок только декларации с высоким рейтингом риска. Правоохранители уже открыли 126 уголовных производств по материалам полных проверок НАПК только за 9 месяцев текущего года. Уже по решению судов мы сможем вносить лиц, которые получат соответствующие приговоры, в Реестр", — отметили в НАПК.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://opendatabot.ua/analytics/corrupted-officials-2024
Теги:

Новости

Все новости