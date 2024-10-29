Приговоры коррупционерам: только 1,5% осужденных попали в тюрьму

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Черновалова Кристина
С начала полномасштабного вторжения в Украину было вынесено 6 877 приговоров коррупционерам. Возобновление работы НАПК после перерыва позволило вернуться к систематической проверке деклараций чиновников и рассмотрению дел. Только за этот год уже вынесено 1758 приговоров, и эта цифра, по прогнозам, будет только расти.
В Украине с начала войны вынесены тысячи приговоров коррупционерам
Однако, несмотря на значительные усилия, только 1,5% преступников получили реальное наказание в виде заключения. Остальные обошлись штрафами, которые получили 98% осужденных. Наибольшее количество коррупционных дел рассматривалось судами во Львовской, Винницкой и Одесской областях.
В начале войны НАПК позволило добровольное представление деклараций для чиновников, что дало определенное пространство для маневров недобросовестным должностным лицам. Но с апреля 2024 года НАПК снова запустило проверки, и именно это привело к массовому росту числа дел за несвоевременную подачу деклараций — в 34 раза больше по сравнению с прошлым годом.
Главной причиной приговоров стали взятки и попытки их предоставления. За это было вынесено 663 приговора — это больше трети всех случаев. Еще одно массовое нарушение — несвоевременная подача деклараций, которая составляет 35,4% всех приговоров, или 623 случая. И хотя количество дел, связанных с конфликтом интересов, уменьшилось вдвое, они все равно составляют существенную долю — 281 приговор.
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