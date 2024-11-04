Приговор суда: Шеф-редактор канала Порошенко «Прямой» был задержан при попытке выехать за границу

Как сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на решение Любомльского районного суда, шеф-редактор телеканала "Прямой", которого связывают с лидером партии "Европейская солидарность", нардепом Петром Порошенко, получил судебный приговор за попытку побега в Польшу за поддельными документами.

Виктор Медвидь

"Украинские новости" отмечают, что согласно документу, журналист с фейковым диагнозом пытался выехать в Польшу через пункт пропуска железнодорожного сообщения "Ягодин", впрочем, пограничники обнаружили подделку документов.

"Как выяснилось, Виктор М. вступил в сговор с неустановленным лицом по изготовлению документов, предоставляющих право беспрепятственного выезда за пределы Украины. Речь идет о временном удостоверении военнообязанного и справке военно-врачебной комиссии. Впоследствии мужчина получил подделку, где указывалось, что он якобы непригоден к службе в ВСУ, потому что у него вирусный гепатит С в тяжелой форме", — говорится в материале издания.

Журналисты подчеркивают, что обвиняемый на суде признал факт уголовных правонарушений. "Украинские новости" сообщают, что его судили по ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины, то есть за содействие в подделке документов и использовании таковых. В итоге суд назначил "беглецу" 68 тысяч гривен штрафа.

По словам журналистов, речь идет о Викторе Медвиде, шеф-редакторе телеканала "Прямой", связываемом с нардепом Петром Порошенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в октябре обогатил еще более 1 миллиарда гривен. Почти 824 млн грн из этой суммы он получил от так называемого "слепого траста", сообщает портал НАПК.



