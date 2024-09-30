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Прифронтовые области получили 600 генераторов: какие объекты будут со светом во время блэкаутов

Как в прифронтовых областях готовятся к отопительному сезону и возможным блэкаутам

сегодня, 10:24
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Кречмаровская Наталия

В рамках подготовки к отопительному сезону прифронтовые области получили генераторы. Оборудование будет применяться в случаях блэкаутов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Прифронтовые области получили 600 генераторов: какие объекты будут со светом во время блэкаутов

Иллюстративное фото

Помощь в виде автономных источников питания получили Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Николаевская, Сумская и Черниговская области. В течение сентября в эти регионы отправили 600 генераторов разной мощности.

"Генераторы будут использоваться для обеспечения бесперебойного питания заведений социальной сферы, здравоохранения, пунктов несокрушимости и других объектов критической инфраструктуры в случаях блэкаутов", — сообщили в министерстве.

Проект подготовки прифронтовых областей к отопительному сезону был реализован благодаря сотрудничеству Минреинтеграции и Механизма гражданской защиты Европейского Союза при поддержке Министерства иностранных дел Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в холодный период Украина рискует столкнуться с отключениями электроэнергии, которые продлятся до 18 часов в сутки. Подробнее о неутешительном прогнозе международных организаций по зиме в Украине читайте по ссылке.

Напомним, что к отопительному сезону готовятся в Киеве. В этом году планируется начать подключение объектов к отоплению с 15 октября. Однако будут ориентироваться на погодные условия. Когда киевлянам ждать тепла в квартирах, читайте по ссылке.

Также в КГГА сообщали, что не все многоквартирные дома должным образом подготовили к отопительному сезону.




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Источник: https://minre.gov.ua/2024/09/30/u-mezhah-pidgotovky-do-opalyuvalnogo-sezonu-sim-pryfrontovyh-oblastej-otrymaly-generatory/
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