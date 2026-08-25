При поддержке фармацевтической корпорации "Здоровье" в Харькове развивается баскетбол

Клуб продолжает формировать состав, который позволит добиться новых результатов. "Соколам" удалось сохранить скелет команды, в то же время добавив качественных исполнителей из других клубов.

Баскетбольный клуб "Харьковские Соколы". Фото: из открытых источников

Важным показателем работы клуба есть и успехи его молодых баскетболистов на международном уровне. В июле сразу два игрока "Харьковских Соколов" – Артем Романица и Никита Змиевский – в составе молодежной сборной Украины стали чемпионами Европы U-20. А возглавил сборную Украины U-20 главный тренер "Харьковских Соколов" Дмитрий Забирченко. Таким образом, представители харьковского клуба внесли весомый вклад не только в развитие команды, но и в выступление национального молодежного баскетбола на европейской арене.

Еще одним важным направлением работы "Харьковских Соколов" стало создание команды, которая в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге. Для ее формирования клуб провел отбор молодых баскетболистов в возрасте от 16 до 22 лет. В нем приняли участие 56 кандидатов, преимущественно воспитанников харьковского баскетбола. По результатам отбора предварительно сформирован состав из 20 спортсменов.

Для этих игроков предстоящий сезон станет первым шагом во взрослом профессиональном баскетболе. Создание команды Первой лиги позволяет молодым харьковским спортсменам продолжать профессиональное развитие в родном городе и постепенно переходить на новый уровень соревнований.

Поддержка спорта и возможность профессионального развития спортсменов является одним из направлений социальной ответственности фармацевтической корпорации "Здоровье". Корпорация уже несколько лет поддерживает БК "Харьковские Соколы", помогая клубу принимать участие во всеукраинских соревнованиях, развивать баскетбол в Харькове и популяризировать здоровый образ жизни детей и взрослых.

Сейчас "Харьковские Соколы" начали подготовку к новому игровому сезону. Впереди команду ждут тренировочный процесс, окончательное формирование состава и новые матчи Суперлиги, тогда как молодые воспитанники клуба будут готовиться к своему дебютному сезону в Первой лиге.

"Особенно приятно видеть, как молодые спортсмены получают возможность расти рядом с профессиональной командой, представлять наш город на всеукраинском и международном уровнях и добиваться высоких результатов, — отметил Александр Доровский, основатель ООО "Корпорация "Здоровье"".



